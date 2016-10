Daba gana bajo la lluvia el primer Medio Maratón de la Mujer

La bahrainí de 25 años Tejitu Daba, campeona asiática de 5.000 hace cinco años, inscribió su nombre como ganadora de la primera edición del Medio Maratón de la Mujer, que congregó por las calles de Madrid a 2.000 corredoras bajo la lluvia.



Melak Yisak, campeona alemana de medio maratón este mismo año, llegó segunda con 1h14:00 y completó el podio la italiana Sala Galimberti (1h15:43), que en los últimos metros dejó atrás a la olímpica madrileña Azucena Díaz (1h15:47), mientras la portuguesa Dulce Felix arribaba quinta.



Más de 2.000 mujeres -el 40 por ciento de ellas, debutantes en la distancia-, tomaron la salida a las 8.30 de la mañana en el Paseo del Prado para recorrer los 21.097 metros pasando por la Puerta de Alcalá, Sol, Bailén y Ronda de Toledo antes de llegar a la meta junto al antiguo Matadero de Madrid.



Antes de la salida se rindió homenaje a ilustres veteranas que iban a participar de la fiesta. La más ilustre era la portuguesa Rosa Mota, dorsal número 1, que ha sido campeona olímpica, mundial y europea de maratón, pero también estaban las veteranas españolas Ana Isabel Alonso -plusmarquista nacional desde hace 21 años-, María Abel y Aurora Pérez.



La carrera presentaba un perfil favorable para hacer buenas marcas, con gran parte de recorrido en bajada y un desnivel favorable superior a los 50 metros.



Tejitu Daba dominó la escena desde los primeros kilómetros. En el 10 la bahrainí ya marchaba sola en cabeza con medio minuto de ventaja sobre la alemana Melak Yisak, diferencia que en el 15, por donde pasó con un parcial de 51:05, ya rondaba los dos minutos.



La lluvia concedió una tregua cuando las mejores habían cubierto la mitad del trayecto. Tres minutos por detrás de Daba, Sara Galimberti y Azucena Díaz -olímpica en Río- se disputaban la tercera, con la portuguesa Dulce Felix -actual subcampeona de Europa de 10.000, algo más retrasada.



Una tromba de agua descargó sobre la zona del Matadero cuando Tejitu Daba enfilaba la recta de meta. La exetíope pasó bajo el arco de llegada con un tiempo ganador de 1h11:17.



Azucena Díaz, primera española, declaró que "lo más importante era estar aquí, sumar una mujer más" y que para ella fue un placer correr en su ciudad junto a más de 2.000 mujeres.



"Venía con muchas dudas. Tuve que descansar después de Río y me estoy tomando la vuelta con mucha calma para quitarme dolores que arrastro desde hace más de un año. Las sensaciones no eran las mejores, pero no eran malas. hasta la última recta estaba con ganas de hacer podio pero soy maratoniana y no tengo ningún esprint. Gracias a este tipo de carreras vamos animando a la mujer para que se ponga a correr", afirmó Díaz en la meta.



La británica Charlotte Cotton, participante habitual en carreras populares madrileñas, fue la ganadora de la carrera 3km Stop Mutilación Genital Femenina, a beneficio de Mundo Cooperante, que lleva años luchando en África y desde España para terminar con esta práctica.



La inscripción en esta prueba tenía un coste de 5 euros que se destinarán a erradicar esta violación de los derechos de las mujeres, que afecta a más de 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo.