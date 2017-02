David Calle, un profesor español entre los 10 mejores del mundo

El profesor madrileño David Calle, fundador y creador de la página web educativa Unicoos, se ha clasificado entre los diez finalistas para ganar el Global Teacher Prize 2017 de la Varkey Foundation, una especie de Nobel de la Educación, valorado en un millón de dólares.



Calle, ingeniero de profesión, fundó su propia academia y hace seis años, preocupado por no poder atender a sus alumnos fuera de las aulas y consciente de que muchas familias no podían permitirse un profesor particular, trasladó la academia a Youtube.



En la página web `www.unicoos.com` ofrece teoría, ejercicios resueltos y exámenes. A día de hoy, el canal cuenta con 700 vídeos de matemáticas, física, química y tecnología; acumula más de 100 millones de visitas y cuenta con más de 700.000 suscriptores. En septiembre de 2015, Unicoos fue elegido por Google como el canal con mayor impacto social de España.



Ahora está nominado al mayor galardón de la Educación, el Global Teacher Prize 2017, que se creó hace tres años para rendir homenaje a un profesor excepcional que haya realizado una contribución significativa a la profesión y destacar la labor que realizan millones de profesores en todo el mundo.



En un mensaje de vídeo, el Príncipe Enrique de Inglaterra ha ensalzado el trabajo de los profesores de todo el mundo. "Además de la lectura, la escritura y la aritmética, los mejores profesores van más allá de las páginas de los libros de texto para inculcar a los jóvenes valores como la determinación, la ambición, la flexibilidad y la compasión", ha subrayado.



Además, ha felicitado a todos los finalistas "no sólo por ser unos profesores excepcionales" sino también "por constituir unos modelos a seguir que respaldan, inspiran y dan forma a la vida de los niños" y ha añadido que no cree que sea exagerado decir que son "los artífices del futuro".



Por su parte, el fundador de la Varkey Foundation, ha querido felicitar a David Calle por ser uno de los diez finalistas "entre un grupo tan grande de profesores dedicados y con tanto talento". "Espero que su historia sirva de inspiración para todo aquel que desee dedicarse a la docencia y que también destaque el increíble trabajo que a diario realizan los profesores en toda España y en todo el mundo", ha indicado.



Los diez finalistas han sido seleccionados entre 20.000 nominaciones y solicitudes de 179 países de todo el mundo. El nombre del ganador será anunciado en el Global Education and Skills Forum de Dubái el próximo domingo 19 de marzo de 2017.



Entre los finalistas del Global Teacher Prize 2017 también se encuentran: Raymond Chambers, profesor de ciencias informáticas de Brooke Weston Academy en Corby, Northamptonshire (Reino Unido); Salima Begum, directora de Elementary College for Women Gilgit (Pakistán); Wemerson da Silva Nogueira, profesor de ciencias de Escola Antônio dos Santos Neves en Boa Esperança (Brasil); y Marie-Christine Ghanbari Jahromi, profesora de educación física, matemáticas y alemán de Gesamtschule Gescher (Alemania).



Asimismo, David Calle competirá con: Tracy-Ann Hall, profesora de tecnología automotriz de Jonathan Grant High School en Spanish Town (Jamaica); Maggie MacDonnell, profesora de Ikusik School, Kativik School Board (Ártico canadiense); Ken Silburn, profesor de ciencias de Casula High School, Sídney (Australia); Yang Boya, profesora de psicología de Affiliated Middle School of Kunming Teachers College (China); y Michael Wamaya, profesor de baile de Mathare, Nairobi, Kenia