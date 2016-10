El debate sobre los deberes llega al Congreso de los Diputados tras el arranque del curso escolar con la proposición no de ley de establecer un marco regulador que determine el tiempo y la cantidad de deberes en cada etapa educativa, registrada esta semana por Ciudadanos.



Mientras la formación de Albert Rivera y el PSOE son partidarios de regular las tareas escolares y poner este debate en el centro de la atención pública, Podemos es partidario de eliminarlas de la mano de un cambio en la metodología de enseñanza y el PP considera que se trata de un tema que compete a los centros educativos y profesores.



Ciudadanos, que lleva meses proponiendo estos marcos reguladores en las distintas comunidades autónomas, pide ahora en el Parlamento el apoyo de los diputados nacionales para instarle al Gobierno a que, a través de la Conferencia Sectorial de Educación --integrada por las CC.AA y el ministerio--, ponga en marcha una "reflexión profunda" sobre los deberes, según ha explicado la portavoz de Educación de C`s en la Cámara baja, Marta Martín.



Los grupos mayoritarios en el Congreso coinciden en que hay que debatir sobre la oportunidad o no de estas tareas extraescolares, para las que algunos colectivos, como la asociación mayoritaria de padres de alumnos de la pública CEAPA, han exigido su eliminación. Esta organización ha lanzado además la iniciativa `Un noviembre sin deberes los fines de semana`, y que ha desatado la polémica.



En declaraciones a Europa Press, los portavoces en la Comisión parlamentaria de Educación de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos expresan su opinión sobre los deberes en el sistema educativo español. Así, la diputada `popular` Sandra Moneo advierte de que "empeñarse en regularlo todo", limita la capacidad de los docentes y se traslada "un mensaje de desconfianza contraproducente para la mejora del sistema educativo".



"Los deberes deben ser un instrumento que permita reforzar aquello que el alumno ha aprendido en clase y a crear hábito de estudio", señala la portavoz de Educación del PP, que admite, no obstante, que "cuestión diferente" es que los deberes sustituyan el trabajo en el centro, pues, a su juicio, "es ahí donde hay que reflexionar".



Para el nuevo representante del PSOE en la Comisión de Educación en la Cámara baja, Manuel Cruz, limitar la discusión a "deberes si, deberes no" es "una simplificación" y afirma que ésta debe plantearse, sobre todo, en los centros con las familias y con las comunidades autónomas. También cree que los políticos "deben entrar" en este debate.



"Hay que regular los deberes en el marco de una nueva ley educativa, como hacen los países de nuestro entorno: En Francia están prohibidos y en Finlandia no hay deberes en Primaria y en Secundaria se limitan a 30 minutos", pone como ejemplos.



HAY MÁS DEBERES CON LA LOMCE



Cruz recuerda que los alumnos españoles dedican más horas a los deberes que la media de la OCDE y, sin embargo, sus resultados "no están a la altura". "Esto demuestra que es absolutamente ineficaz", afirma. También opina que con la LOMCE los alumnos "llevan mayor carga de deberes a casa" porque con el currículum es más extenso y, según alerta, "no da tiempo a desarrollarlo en clase".



Otra de las cuestiones sobre las que pone el acento el diputado socialista es que el exceso de deberes, "lejos de favorecer la equidad, la perjudica" y explica que hay niños de familias con un nivel sociocultural bajo que no pueden ayudarles a completar los trabajos que les manda el profesor para casa porque no tienen conocimientos para ello y tampoco tienen dinero para pagar una academia o un profesor particular.



EVITAR LA CONFRONTACIÓN



La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, cree que esta reflexión debe plantearse "huyendo de la confrontación" y presume de que Ciudadanos ya ha liderado este debate en varios parlamentos autonómicos. "Hay que poner este tema en la agenda pública", insiste Martín, que considera que hay que negociarlo de cara a un futuro `Pacto Nacional por la Educación`.



No obstante, indica que en este debate juegan un papel fundamental los departamentos de orientación pedagógica de los centros educativos, las familias y los profesores. "No planteamos la eliminación radical de los deberes, sino que se adapten a la etapa educativa, a la edad del alumno y a su contexto", subraya.



REPENSAR LA METODOLOGÍA DOCENTE



Desde Podemos, su portavoz en materia educativa, Javier Sánchez, se declara "muy en sintonía" con el planteamiento de CEAPA y considera que los deberes "no funcionan" porque no tienen efecto en la mejora de los resultados, como "demuestran" los informes internacionales. Además, insiste en que estas tareas abundan en la "discriminación" del alumnado de familias con bajo nivel socioeconómico y cultural.



"Hay que repensar la metodología docente, que no debe basarse sólo en la transmisión de conocimientos, sino que debe tener el peso la práctica en el aula y no en casa", sostiene este diputado de la formación morada, que opina, al igual que el portavoz del PSOE, que el tema de los deberes, y sobre todo, el cambio en la forma de enseñar en las aulas, debe ponerse sobre la mesa en las negociaciones para una "nueva ley educativa".