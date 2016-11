El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha afirmado este lunes que los investigadores siguen con el análisis del móvil de la joven madrileña Diana Quer, desaparecida a finales de agosto en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal, pero que todavía "no hay datos exactos" sobre este dispositivo.



A preguntas de los medios con motivo de su presencia en un acto en A Coruña, el delegado del Gobierno ha puntualizado que "no hay nada descartado" y que "todas las hipótesis están abiertas" en el caso, que sigue bajo secreto de sumario.



Villanueva ha recalcado que se sigue analizando el contenido del móvil. "Ese proceso está iniciado, no está acabado", ha dicho el delegado, que ha explicado que, por ahora, "no hay datos exactos del móvil" y que se sigue analizando para comprobar si la información de alberga es "útil" y si se puede incorporar, o no, a la investigación.



"Todas las actuaciones y pruebas son las que en cada momento van analizando los investigadores y las que consideran pertinentes", ha afirmado el delegado, tras ser preguntado si la Guardia Civil busca a Diana Quer en un radio de 50 kilómetros desde Taragoña.



Al respecto, Villanueva ha insistido en que "todas las hipótesis están abiertas" y ha explicado que, "en función de cómo va evolucionando la investigación, se tiende hacia un lado o hacia otro".