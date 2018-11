Delgado ve una "burla" la enmienda del PP sobre el CGPJ para tapar el escándalo de Cosidó

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha considerado este miércoles que la enmienda registrada por el PP en el Senado para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial es "una burla" con el único objetivo de "tapar la vergüenza" del mensaje del senador Ignacio Cosidó.



Delgado ha rechazado la propuesta del PP, presentada "sin reflexión alguna" y en la que "ha copiado literalmente la ley de 1980, sin molestarse siquiera en corregir los anacronismos y la terminología inadecuada al actual sistema procesal español".

El texto del PP habla, por ejemplo, de audiencias territoriales y juzgados de partido y de distrito, ha denunciado Delgado, convencida de que se trata de "una cortina de humo para tapar" la "barbaridad" del wasap del portavoz del PP en el Senado, "que afecta a la línea de flotación de la independencia del poder judicial y cuestiona a los profesionales del mundo de la justicia"

"Podemos plantearnos muchas cosas: sistemas, competencias del CGPJ, elección en función de esas competencias, de una u otra manera, mayores medidas de transparencia, méritos para los nombramientos, muchas cosas, pero no de esta manera", ha insistido.



Poco antes, en respuesta en el Pleno de la Cámara a una interpelación de la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró, ha defendido la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ al considerar que deben estar sometidos al escrutinio de la ciudadanía a través de sus representantes.



Se ha referido al "indigno" mensaje de Cosidó, ha insistido en que "nadie en la trastienda debe manipular a la Justicia" y ha dejado claro que tan importante como mantener la independencia en la elección del CGPJ, es preservarla "de las presiones de los grupos políticos".



Porque, según ha señalado, no se puede dejar a "magníficos profesionales a los pies de los caballos, ni generar sobre ellos un manto de duda". "Ni se puede permitir y no lo voy a permitir como ministra de Justicia", ha aseverado.



En este sentido, ha recordado que uno de los objetivos del Gobierno es reforzar los mecanismos que garanticen la independencia judicial frente a injerencias de todo tipo.

Delgado ha resaltado los cambios que se están produciendo tras la llegada del Gobierno socialista y ha enfatizado: "Se acabaron ya las llamadas para interesarse por casos concretos o para apartar a jueces molestos. Por primera vez en muchos años, las comunicaciones con la Fiscalía General del Estado se hacen con luz y taquígrafos"

Mientras, la diputada del PDeCAT ha arremetido contra la "falta absoluta" de independencia del poder judicial y ha dicho que el CGPJ está siendo el "hazmerreir de Europa".



Ciuró ha enumerado algunas de las "perversiones" del sistema judicial, y tras excluir de esas críticas a los jueces que día a día ejercen su funciones en los tribunales ordinarios, ha dicho que en las "altas instancias" hay que hablar de "un repóquer institucional en la degradación del Estado de derecho".



Un repóquer integrado, a su juicio, por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el CGPJ.