Delgado no ve comparable su situación con la de Cospedal respecto al caso Villarejo

La ministra española de Justicia, Dolores Delgado, calificó este lunes de incomparable su situación con la de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que renunció a su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional de esa formación por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo.



"Creo que son situaciones completamente distintas (...) Yo hace nueve años era fiscal, trabajaba en la lucha antiterrorista, asistí a una comida con los máximos responsables policiales en la lucha antiterrorista y eso es todo lo que puedo decir", indicó a la prensa española tras haber asistido en París a una reunión antiterrorista.

La ministra se pronunció en respuesta a la petición del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que le reclamó que abandone el Consejo de Ministros tras difundirse sus conversaciones con Villarejo

"Ustedes comparen la otra situación. No voy a entrar en el contenido, pero estamos hablando de alguien que tenía una responsabilidad, era la segunda máxima responsable del Partido Popular y tuvo unas negociaciones que no voy a entrar en ellas", dijo sobre Cospedal.



La ministra destacó que las grabaciones que salieron sobre ella fueron "cortadas, pegadas y manipuladas", y consideró que el motivo de su comida y la gente con la que ella se reunió ya han sido expuestos.



Delgado prefirió no valorar además la declaración del líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien admitió que ve "más cerca" la posibilidad de un adelanto electoral ante la falta de acuerdo con las fuerzas independentistas.

"Estamos trabajando, seguimos trabajando y no hemos dejado de hacerlo ni lo vamos a dejar de hacer", apuntó la titular española de Justicia

Delgado recalcó que "el Partido Socialista y el gobierno dirigido por Pedro Sánchez está trabajando desde que tomamos posesión el 7 de junio pasado como si fuera el primer día de legislatura", y añadió que intentan "mover muchas cosas que durante cuatro años no se habían tocado".