Delorean se separan después de 18 años: "Ningún 'siempre' dura eternamente"

Después de 18 años de andadura, el grupo vasco de música electrónica Delorean anuncia su separación, no sin antes anticipar que harán una gira de despedida.



"Decía un cantante que ningún 'siempre' dura eternamente y nosotros no hemos sido excepción. Nuestra carrera no tuvo un comienzo claro, ocurrió como quien no quiere la cosa, a base de consolidar de forma progresiva un camino incierto", comienza el comunicado.

Y añade: "Después de todo este tiempo, nuestra aventura, o andadura, acaba de forma consciente y clara, con la tranquilidad que da la unanimidad de una decisión compartida. Acabamos, pues, siendo también fieles a lo que la música y el arte son o deberían ser, hacer lo que uno quiere, querer lo que uno hace".



Los miembros de Delorean apuntan que no son los mismos que cuando empezaron y recuerdan que dejan seis LPs, dos EPs y algunos singles. "Hemos recorrido a fondo la península durante todo este tiempo, de la que conocemos muchos de sus rincones, pero además hemos tenido la suerte de viajar durante años por todo el mundo", destacan.



Así, enumeran lugares como Europa, Rusia, México, Etiopía, Filipinas, Japón, China, Australia, Estados Unidos y Canadá, así como los fiordos noruegos, el cráter de Wenchi, Vladivostock, Galicia, California, Montreal, Vancouver, Beijing, Tokyo o Manila.

En este punto señalan: "Hemos dado conciertos en los lugares menos esperados, ante las audiencias menos esperadas. Hemos vivido experiencias inolvidables y hemos conocido a gente maravillosa aquí y allá. Se puede decir que conocemos el mundo un poco mejor, y ahora que nos vamos no podemos sino recordarlo todo con cariño"

Destacan asimismo que han podido hacer una carrera incluso con reconocimiento internacional, "especialmente en Estados Unidos", llenando salas en Los Ángeles, San Francisco, Chicago o Nueva York, donde actuaron "más de 20 veces convirtiéndola en una especie de segunda casa".



Recuerdan por último a sus familiares, parejas y amigos, al tiempo que agradecen por encima de todo al público, "para quien están siempre hechas las canciones". "En honor a todos vosotros, que habéis seguido el grupo a lo largo de estos años y en circunstancias tan diferentes, anunciaremos pronto unas fechas de despedida", concluye el comunicado.