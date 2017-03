Delso siente el trastorno producido a Bárcenas por el apodo de 'El cabrón'

El expresidente de Isolux -Luis Delso- ha testificado hoy que desconocía que el líder de Gürtel, Francisco Correa, le llamara "Luis el cabrón", apelativo que ha lamentado el "trastorno" que le ha causado a él y al extestorero Luis Bárcenas, al que le fue atribuido en la instrucción de esta causa.



"Siento además que esto haya supuesto un trastorno para el señor Bárcenas, que nos han adjudicado el nombre a ambos dos. Yo, la verdad, es que no lo sabía", ha indicado.



En su declaración como testigo en el macrojuicio a la primera época de la red, Delso ha confirmado haberle hecho un préstamo de 60.000 euros a Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes", lo que ratificaría la versión de este de que un apunte de la contabilidad de Gürtel a nombre de "Luis el Cabrón" correspondía a la devolución de un préstamo al expresidente de Isolux.



No obstante, la versión de ambos difiere en la cantidad del préstamo. Delso asegura que fueron 60.000 euros, mientras que "El Bigotes", al que ha dicho que conoció a través de Correa, aseguró que se trató de 72.000, cantidad que es la que aparece reflejada en el citado apunte.



Ante esa disparidad de cifras, la fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado si "el Bigotes" le pagó algún tipo de interés o le hizo algún otro préstamo. "A mí no me debía nada más que 60.000 euros" ha insistido Delso, quedando en el aire a qué corresponden los 12.000 euros restantes