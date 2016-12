La plataforma RecuperaPSOE, partidaria de que en las próximas primarias para elegir secretario general haya la mayor participación posible, ha denunciado hoy las trabas que están encontrando ciudadanos que pretenden afiliarse al PSOE a través de internet.



En un comunicado, RecuperaPSOE asegura que está recibiendo quejas de personas procedentes de agrupaciones de diversas federaciones, como Andalucía, Madrid, Castilla y León y País Vasco, que no pueden cumplimentar los trámites para afiliarse debido a los problemas técnicos en la web del partido y en el portal miPSOE.



La plataforma ha pedido a la gestora que el sistema informático que facilita el proceso de afiliación a través de internet "esté a pleno rendimiento, sin manipulación alguna".



"Si se estuviera torpedeando el proceso libre de afiliación, estaríamos ante una grave caso de será denunciado en los órganos correspondientes", denuncia RecuperaPSOE.



Esta red se constituyó hace una semana con el fin de promover la participación en las primarias que el PSOE tiene que celebrar en los próximos meses para elegir a su nuevo secretario general.



Según la plataforma, no solo se han visto afectadas las peticiones de nueva afiliación vía internet, sino que también hay militantes que no han podido acceder a su cuenta personal en la aplicación miPSOE para ver el estado de sus cuotas.



Los responsables de la plataforma están recopilando las quejas para preparar un escrito de reclamación que será dirigido a la Comisión Gestora y al departamento federal de Censo y Afiliación".



De continuar los problemas, RecuperaPSOE advierte de que se comunicará a la Comisión de Garantías del PSOE para que "tome las medidas pertinentes" para garantizar la mayor transparencia en este proceso.