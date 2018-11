Desahuciada una mujer y sus tres hijos, uno de ellos recién nacido, en Madrid

Una mujer convaleciente tras dar a luz por cesárea hace un mes escaso, su hijo recién nacido y sus otros dos hijos de dos y cuatro años han sido desahuciados este miércoles de una vivienda de Villa de Vallecas por deber cuatro meses de alquiler a un multipropietario.



Así se lo ha trasladado un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Luis Chamarro, quien ha precisado que la mujer y sus hijos "están refugiados por unos días en casa de una amiga, pendientes de que el Ayuntamiento empiece a hacer algún tipo de gestión, que no ha hecho hasta ahora".



Según ha explicado Chamarro, la mujer se personó en los servicios sociales y la citaron a finales de enero. No le había llegado ninguna comunicación hasta el primer intento de desahucio, que tuvo lugar 15 días después del parto, y la comisión judicial le dio un plazo de 15 días, que ha expirado este miércoles, debido a que se encontraba "en unas condiciones muy complicadas después de una cesárea difícil".



Esta vez, "la comisión judicial no ha querido atenerse a razones" y ha llevado a cabo el desahucio, convocado para las 9,30 horas de este miércoles, en el 2º izquierda de la calle Villacampa, 3, que ha terminado a las 10,15 horas.



"A las ocho treinta se llamó al Ayuntamiento para reclamar que el concejal del distrito, con oficina a doscientos metros del domicilio, se personara y, al menos, salvara la cara de la corporación y su gobierno", ha indicado la PAH, para agregar que "aún se le sigue esperando".



En el desalojo han estado dos miembros de la Policía Municipal que han entrado en la vivienda junto a los funcionarios, según la PAH.



Chamarro ha recalcado que cualquier acción judicial que conlleve el alzamiento de una vivienda con menores requiere el conocimiento y valoración de los informes sociales al respecto, pero en este caso se ha llevado a cabo sin la existencia de esos informes.