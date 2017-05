Despedidas seis empleadas de una gasolinera por negarse a llevar minifalda, en Córdoba

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) está asesorando "sobre los pasos a seguir" en el ámbito jurídico a seis empleadas de una gasolinera de La Carlota (Córdoba) que afirman haber sido despedidas de la misma por haberse negado a llevar minifalda durante su jornada laboral, cuando el uniforme de trabajo prescrito es un pantalón.



En relación con ello y en declaraciones a Europa Press, la coordinadora provincial del IAM en Córdoba, Ana Díaz, ha explicado que en su departamento han conocido el caso, en primer término, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, al que acudieron las trabajadoras afectadas y donde fueron atendidas por una asesora jurídica.



A partir de aquí, según ha explicado Díaz, "desde el IAM se les ha indicado los pasos a seguir" jurídicamente, "si es que ellas lo ven oportuno", en cuanto a denunciar lo ocurrido, pues "están vulnerando sus derechos como trabajadoras".



Junto a esto y según publica la prensa provincial, las trabajadoras también recibirán este viernes el asesoramiento de CCOO, sindicato desde el que se ha afirmado que las trabajadoras que se negaron a ponerse la minifalda como uniforme de trabajo fueron acosadas por uno de los dos socios que regentan la gasolinera, perteneciente a la red de estaciones de servicio AVIA.



Esta situación ha tenido amplio eco en las redes sociales, ya que Radio Córdoba Cadena se hizo eco de la denuncia de un cliente de la gasolinera, que escribió en su perfil de Facebook que había sido testigo del despido de tres mujeres por no querer ponerse falda.



LA EMPRESA



Por su parte, en la cuenta de Facebook de la gasolinera se muestra una imagen de dos de sus trabajadoras, en un momento de descanso, ataviadas con pantalón, mientras que AVIA, por su parte, ha emitido un comunicado indicando que "ante el revuelo generado en las redes sociales, desde la dirección de AVIA" lamentan "esta situación" y quieren "aclarar" que el uniforme oficial de la compañía", que muestran en una imagen, incluye pantalón y no falda, para las trabajadoras, siendo ese "el único uniforme admitido, tanto en la zona de pista, como en la tienda", siendo "de uso obligatorio para todos los empleados de la red de Estaciones de Servicio AVIA, sean hombres o mujeres".



"Cualquier otra equipación --continúa el comunicado-- está taxativamente prohibida en nuestro libro de estilo, y ningún propietario de estación de servicio puede utilizar una vestimenta alternativa, ni mucho menos puede incluir la marca AVIA en una prenda no oficial".



Por ello, AVIA está "recabando toda la información relevante" que le permita "conocer los hechos concretos y adoptar todas las medidas que estén" a su "alcance, teniendo en cuenta que AVIA es una marca que da la imagen a la estación, pero que cede al propietario la independencia en la contratación del personal".



En cualquier caso, en AVIA afirman sentir "profundamente este incidente, que está afectando injustamente al resto de estaciones abanderadas por la marca AVIA, a sus propietarios y a todos los trabajadores".