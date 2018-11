Detenido por agredir a su pareja y a su hijo de 2 años

La Policía ha detenido este lunes a un hombre acusado de agredir a su pareja y al hijo de dos años de la mujer, que permanece ingresado en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.



El detenido, del que no se han facilitado más datos, permanecerá en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía de Blas Infante en Sevilla hasta que sea puesto a disposición judicial.



Fuentes de la Policía han explicado que el detenido no tenía orden de alejamiento de su pareja, y han precisado que la agresión, que se produjo este domingo, no fue con un bate de béisbol, como se dijo en un principio.



El presunto agresor es la pareja sentimental de la madre del niño pero no es el padre del menor.

Tanto la mujer como el niño fueron encontrados encerrados en una habitación tras la alerta dada por la abuela del menor después de pasar varios días sin saber nada de ellos

Para acceder a la vivienda donde se hallaban la mujer y el menor fue necesaria la intervención de los bomberos.



Ambos fueron trasladados al Virgen del Rocío, donde la madre fue atendida al presentar heridas de carácter menos grave y fue dada de alta, mientras que el menor fue ingresado y los médicos del hospital se centran en comprobar los daños en la cabeza que pueda tener, ya que es donde presenta la mayor cantidad de golpes.