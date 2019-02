Detenido tras hallar a su pareja descuartizada en Alcalá de Henares

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre de 42 años tras hallar el cadáver descuartizado de su pareja, una joven de 22 años, en un arcón congelador en una vivienda de Alcalá de Henares, en Madrid.

El detenido era pareja sentimental de la víctima, cuya desaparición había denunciado su madre en diciembre de 2018 en la citada localidad, si bien su familia no tenía contacto habitual desde septiembre de 2017, han informado fuentes de la investigación.



Otras fuentes consultadas relatan que la joven, nacida en diciembre de 1996, según consta en la denuncia, es de origen ruso y adoptada como sus otras dos hermanas, también rusas.

No mantenía relación con su familia pero su madre trató de ponerse en contacto con ella en repetidas ocasiones unos días antes de Navidad. Tras no conseguirlo denunció su desaparición el pasado 30 de diciembre.

¿Cómo la encontraron?

Hace tres días y tras las pesquisas policiales realizadas a raíz de la denuncia, los agentes acudieron a la casa, situada en un bajo habilitado como vivienda en el número 3 de la calle Camino de Santiago, en la ciudad complutense, y en la que la víctima presuntamente vivía desde verano.

El detenido manifestó a los policías que la joven ya no residía con él pero no les dejó entrar cuando le pidieron acceder a la vivienda sin orden judicial. "No os fiais de mí o qué", les espetó el presunto autor, según revelan fuentes cercanas al caso.

Los agentes, entonces, solicitaron mandamiento de entrada y registro de la vivienda, a la que accedieron en la tarde de ayer y descubrieron el cadáver descuartizado de la joven en un arcón congelador en el interior de una bañera.

Horas después del hallazgo, sobre las 4.30 horas de hoy, la Policía ha detenido al hombre en el bar donde trabajaba como presunto autor de lo que apunta a un nuevo crimen machista.

Vecinos del barrio han explicado a Efe que en los últimos días habían detectado mucha presencia policial, pero que no sabían nada del supuesto autor, al que solo conocen de pasear al perro. A la joven no la conocen, han añadido a Efe algunos vecinos.

Datos históricos

De confirmarse como caso de violencia machista serían ocho las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2019.

Desde 2003, primer año del que hay estadísticas oficiales, han sido asesinadas 983 mujeres. Los niños muertos por la violencia machista se incluyeron en 2013, y desde entonces han sido asesinados 27 menores y 225 han quedado huérfanos.