La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de una brutal paliza a su compañera sentimental ocurrida el pasado día 20 en el portal de su domicilio de la localidad de San Juan de Alicante, ha informado el Institut Armado en un comunicado.



Los hechos fueron grabados por un circuito cerrado de televisión que se había instalado recientemente en la comunidad de vecinos, a raíz de varios robos en domicilios que habían sufrido.



Las imágenes muestran cómo la víctima, una mujer de nacionalidad húngara y 38 años de edad, llega al portal del inmueble donde reside. En ese momento, aparece su pareja, un hombre de nacionalidad ucraniana de 22 años de edad, que debió verla llegar desde el domicilio, y la recibe con una serie de golpes que la derriban. El agresor, mientras que la víctima estaba aturdida en el suelo, sale a la calle a comprobar que no hay testigos que puedan ver lo que sucede en el portal y vuelve para continuar con las agresiones, detalla la Guardia Civil.



Durante cinco minutos, el ahora detenido sigue ensañándose con la mujer, hasta que, finalmente, la arrastra cogiéndola del cabello por la escalera y la introduce en el ascensor.



El vídeo, que ha sido facilitado por la empresa de seguridad a los agentes de la Guardia Civil, ha servido para actuar de oficio y detener al presunto autor de la brutal paliza.



La víctima, "no había interpuesto denuncia por miedo a sufrir más agresiones, aunque, a raíz de esta actuación ha decidido denunciarlo", agregan desde la Benemérita.



Tras la investigación, los agentes han puesto al presunto agresor a disposición del Juzgado número 2 de Violencia de Género de Alicante.



PUNTOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA



La Guardia Civil recuerda que cuenta en la actualidad con un total de 276 Puntos de Atención Especializada (PAE) para la lucha contra la violencia de género, distribuidos por todo el territorio nacional, de los que forman parte 654 especialistas formados específicamente para esta materia.



El esfuerzo que la Guardia Civil realiza en esta materia se ve plasmado en el número creciente de especialistas que cada año reciben formación específica para pasar a formar parte de los denominados Equipos Mujer-Menor. En los últimos cinco años ha aumentado el número de estos agentes en 53, detallan.



Asimismo, un total de 16.273 agentes repartidos por las Unidades territoriales están dados de alta como usuarios del Sistema de seguimiento integral de víctimas de violencia de género, puesto en funcionamiento por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2007.



Se encargan de evaluar el riesgo y hacer un seguimiento de los casos conocidos de violencia de género, a través de una aplicación en la que sólo figuran datos objetivos y que sólo permite incluir datos subjetivos en aquellos casos en los que el usuario de la aplicación estime conveniente elevar el nivel de riesgo apreciado para la víctima, pero que no permite bajarlo en ningún caso.



Los Puntos de Atención Especializada (PAE) actúan como complemento y apoyo de las Unidades territoriales y se encuentran en las Unidades Orgánicas de Policía Judicial del Cuerpo (nivel provincial), así como en un número creciente de Equipos Territoriales de Policía Judicial (nivel comarcal).



Estos PAE están compuestos por agentes especializados en la atención a víctimas de especial vulnerabilidad y garantizan que dicho órgano pueda atender de forma específica los casos más graves y complejos en este ámbito, así como prestar apoyo y asesoramiento a los Puestos y Unidades territoriales. Todas las actuaciones en esta materia son notificadas a los PAE al objeto de valorar su posible intervención, realizando, a su vez, un seguimiento de la problemática.



Las valoraciones de riesgo se confeccionan a través de los formularios existentes en el Sistema de seguimiento integral de víctimas de violencia de género, que se compone de una serie de indicadores predeterminados que han de ser valorados obligatoriamente por el agente policial y de un catálogo de indicadores que sólo se valorarán en aquellos episodios en los que se aprecie su existencia. Finalmente el agente policial podrá incorporar nuevos indicadores que considere relevantes.



El sistema determina un nivel de riesgo de modo automático y emite un informe donde se concreta el nivel de riesgo para la víctima, lo cual va a determinar las medidas policiales de protección aplicables al caso. El agente puede modificar (justificándolo) la valoración que le ofrece el sistema si considera que existen circunstancias extraordinarias que pueden haber condicionado que el sistema no las haya valorado de manera adecuada. Pero en todo caso la modificación puede hacerse sólo para subir el nivel de riesgo (nunca para bajarlo) y en todo caso consta la modificación en el sistema.



De esta forma, la asignación del nivel de riesgo se basa esencialmente en cuestiones e indicadores establecidos y predeterminados en el Sistema VDG (cuestionarios). Con ello se pretende que los agentes fijen el nivel de riesgo de la manera más objetiva posible, evitando en lo posible errores y valoraciones subjetivas.