Detenido un hombre por la muerte en Huelva de la joven Laura Luelmo

Agentes de la Guardia Civil han detenido este martes a Bernardo Montoya, el hermano gemelo del vecino de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), tras un movimiento sospechoso y dentro de la investigación por el crimen de la profesora de 26 años, han informado fuentes policiales. Estas fuentes precisan, no obstante, que no hay pruebas definitivas de su implicación en la muerte de la joven profesora.



Este martes, 24 horas después de que un voluntario alertara de que había descubierto ropa de mujer, llevando a la Guardia Civil a encontrar el cuerpo de la maestra natural de Zamora, agentes del Instituto Armado han desplegado un amplio dispositivo en la calle de El Campillo donde vivía de alquiler la joven.



Las citadas fuentes subrayan que la detención se ha precipitado por un movimiento sospechoso una vez iniciado los registros. Bernardo es hermano de Luciano Montoya, un vecino al que se ha descartado como sospechoso del crimen porque el 12 de diciembre, día de la desaparición de Laura Luelmo, se encontraba interno en la prisión de Ocaña (Toledo). La cárcel le concedió un permiso este lunes, el mismo día que apareció el cuerpo con señales de violencia.



No obstante, este vecino, con un historial de violencia hacia las mujeres, tiene un hermano gemelo, Bernardo, que también cumplió varias condenas por asesinato y robos. Este segundo sí se encontraba en libertad cuando desapareció Laura Luelmo.



Los agentes de la Guardia Civil están desplegados desde el mediodía en la calle Córdoba, donde vivía la joven, concretamente en el número 13. Fuentes de la investigación han confirmado que había previsto varios registros, aunque sin concretar en qué domicilios o bienes.

GOLPE EN LA CABEZA

El cuerpo de Laura presenta en la primera inspección ocular un fuerte golpe en la cabeza, además de otras señales de aparente violencia que deben contratarse con la autopsia que confirme las circunstancias que rodearon a su muerte, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.



Además de este golpe, los especialistas estudian otras señales de violencia con la duda aún de si son muestras de la agresión que causó la muerte de Laura o si son signos de la manipulación que sufrió el cuerpo para tratar de ser escondido.



La Guardia Civil se ha marcado como prioridad la búsqueda del móvil de Laura Luelmo horas después de hallar el cuerpo de la profesora. Además, se investiga al entorno de la joven zamorana, principalmente a vecinos considerados de interés para la investigación.

