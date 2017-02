Detenido en Móstoles por la muerte de una mujer en Gandía

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha informado hoy de la detención de un hombre en Móstoles (Madrid) en relación con la muerte de una mujer, una guardia civil de 49 años retirada, cuyo cadáver fue hallado ayer en un domicilio de Gandía (Valencia).



Moragues ha explicado hoy a los periodistas que el detenido es una expareja de la víctima que había estado recientemente con ella, incumpliendo de esta forma una orden de alejamiento que tenía.



Según ha indicado, el cadáver de la mujer, una agente en situación de retiro por enfermedad, fue hallado en una bañera y con una toalla en la cabeza, en una vivienda situada en el número 69 de la avenida de Germanías de la localidad valenciana.



La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para averiguar las circunstancias de esta muerte.



El detenido niega su participación en los hechos, por lo que, de momento, los investigadores no han calificado el crimen como un caso de violencia machista y no descartan ninguna hipótesis.



El cadáver fue encontrado por el propietario de la vivienda, que estaba alquilada a la víctima, después de que, desde hacía varios días, la mujer no respondiera a sus llamadas.