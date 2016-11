Un detenido por prostitución de menores tutelados por la Diputación de Álava

La Ertzaintza está investigando la presunta existencia de una red de prostitución de, al menos, cinco menores tutelados por la Diputación de Álava, un caso por el que ya se encuentra en prisión preventiva un psicólogo no vinculado al centro en el que están.



La policía vasca comenzó sus pesquisas el 6 de octubre pasado después de recibir la denuncia del director de Sansoheta, de Vitoria, un centro de menores dependiente de la Diputación de Álava en el que se acogen a jóvenes con problemas graves de comportamiento y cuya tutela ha sido retirada a los padres.



El responsable del centro alertó a la Policía de que en una tutoría una menor les había contado que desde hacía un tiempo ejercía la prostitución fuera del centro, por lo que la Ertzaintza tomó declaración a esta chica.



Ésta relató que la habían llevado a un piso para practicar sexo con un hombre a cambio de dinero e implicó a, al menos, un monitor del centro que ya ha sido apartado de su trabajo.



De los casos de los otros cuatro chicos y chicas no se han conocido más datos.



Como consecuencia de las investigaciones, la Ertzaintza detuvo hace unos días a un psicólogo, que ocasionalmente ha trabajado con la Diputación en valoración de adopciones, y tras declarar ante el juez éste declaró su ingreso en prisión por abusos sexuales.



Esta persona no era trabajadora del centro de menores ni la Diputación derivaba a estos cinco menores a su consulta privada, por lo que la institución foral desconoce cómo se puso en contacto con ellos.



El titular del Juzgado instructor ha decretado secretas las investigaciones del sumario en el que otros menores del centro y monitores han declarado para que se puedan conocer todos los detalles.



La Diputación se puso en contacto desde el primer momento con los padres de los afectados para informarles de lo sucedido dada la gravedad del caso.



La diputada foral de Servicios Sociales de Álava, Beatriz Artolazabal, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación para explicar que los menores tienen edades de entre 14 y 17 años, que están internos en el centro en régimen abierto y que provienen de familias generalmente desestructuradas, "con vivencias muy duras".



La diputada no ha descartado que además de estos cinco chicos y chicas que han podido ejercer la prostitución pueda haber más, pero ha dicho que es algo que se encuentra bajo el secreto del sumario y que no conoce los detalles del "excelente trabajo que está desarrollando la Ertzaintza".



Ha especificado que cuando tuvieron conocimiento de que uno de los menores "identificó" a un trabajador del centro como presunto implicado en los hechos se le apartó inmediatamente del servicio, aunque no ha podido explicar cuál podía ser el grado de implicación de este monitor, ni su situación procesal.



En sus explicaciones a los trabajadores del centro, los menores no llegaron a identificar concretamente a ninguna persona, sino que han sido las investigaciones policiales y la toma de declaración por parte de la Ertzaintza las que han desvelado la posible existencia de esta red de prostitución.



Por último, ha dicho que la actuación de la Diputación en este caso está guiada por el interés de "proteger a los menores ante los graves delitos que pudieran haber estado cometiendo algunas personas".