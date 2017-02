Detenidos 5 adolescentes por la agresión grabada a una menor en Madrid

La Guardia Civil ha detenido a cinco adolescentes, cuatro chicas y un chico, de entre 14 y 15 años de edad, acusados de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral, por participar en la agresión grabada a una menor en Colmenar Viejo, han informado fuentes de la Guardia Civil.



Concretamente, tres de las detenciones se produjeron ayer y otros dos esta mañana. Además, los agentes han tomado declaración en presencia de sus padres a otro de los supuestos agresores, un niño de 12 años, pero no ha sido detenido porque es inimputable. También ha interrogado al autor del vídeo, pero en calidad de testigo, y no ha terminado arrestado.



La Guardia Civil continúa con las averiguaciones, ya que en la agresión participaron entre 12 y 15 personas, por lo que seguirán tomando declaraciones a los supuestos implicados, además de haberlo hecho ya con la víctima.



Por tanto, es muy probable que la cifra de detenidos aumente en las próximas horas o días, han indicado las mismas fuentes. No hay constancia de que la víctima haya sido agredida previamente, aunque también se investigará.



DANCAUSA PIDE A LAS FAMILIAS "QUE SE IMPLIQUEN"



Tras un acto de reconocimiento a puestos de la Guardia Civil más eficaces en la reducción de la delincuencia en la región, el jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid, Santiago Caballero, ha confirmado las detenciones y ha indicado que continuarán tomando manifestación a más personas por parte de la unidad del Menor. A continuación, podrán a los adolescentes a disposición de la Fiscalía de Menores, que determinarán las medidas correspondientes.



Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa ha informado de que las pesquisas sobre este caso "siguen adelante" llevadas directamente por la Comandancia de la Guardia Civil. Sobre la expulsión de una docena de supuestos implicados en la agresión de sus colegios, considera que es una medida "razonable para evitar determinados encuentros".



Dancausa también ha aprovechado la ocasión para expresar su rechazo a estas actitudes y para pedir a las familias "que se impliquen y estén pendientes de estos temas, porque las familias tienen una responsabilidad también con respecto a los hijos". "Lamentar que estos sucesos sucedan. Espero que se aclaren y tengan la sanción correspondiente", ha concluido.