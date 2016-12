Los Mossos d`Esquadra han detenido en Barcelona a una cuidadora de nacionalidad argentina, de 41 años, y a su pareja, un español de 25 años, acusados de haber robado a una mujer de 83 años.



Según han informado hoy los Mossos, la detención se produjo el pasado 29 de noviembre como presuntos autores de los delitos de hurto, estafa y descubrimiento de secretos.



La investigación se inició cuando una mujer de 83 años y con movilidad reducida alertó a una dotación policial de que le habían sustraído 100 euros y joyas de su domicilio, y que sospechaba de alguno de los cuidadores que tenía asignados por la ley de dependencia.



Días después la mujer se dio cuenta de que le habían realizado varias extracciones de dinero de su cuenta, que ascendían a 2.320 euros además de que le habían realizado una transferencia no consentida por un importe de 2.500 euros.



Las gestiones policiales permitieron identificar al autor de estos movimientos bancarios que la mujer no había realizado, y vincularle asimismo con la venta de las joyas sustraídas a la víctima.



Una vez identificado el primer autor, se siguió su rastro hasta conseguir relacionarlo con una de las cuidadoras de la mujer, con la que había mantenido una relación sentimental hacía pocos meses y que también había participado en los hechos, según los mossos.



Por estos motivos, ambos fueron arrestados y el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, en funciones de guardia, autorizó una entrada y pesquisa a su domicilio, donde se encontraron documentos que demostraban su autoría en los hechos denunciados.



Además, se encontró documentación bancaria de otras personas que los detenidos habrían conseguido fraudulentamente, concretamente dos cartas bancarias de entrega de tarjetas de crédito y un sobre con un número PIN, motivo por el cual no se descarta que hayan realizado más sustracciones similares.