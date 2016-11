La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes 28 de noviembre y hasta el viernes 2 de diciembre, una campaña de vigilancia especial a autocares dedicados al transporte de escolares, que será llevada a cabo por parte de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para prevenir la accidentalidad en este tipo de transporte, según informa Tráfico.



En 2015, los autobuses escolares se vieron implicados en 27 accidentes (14 en vías interurbanas y 13 en urbanas), en los que no falleció ninguna persona aunque 9 ocupantes resultaron heridos. Según un estudio elaborado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sobre accidentalidad y lesividad de los vehículos dedicados al transporte escolar: la mayoría de ellos ocurren en vías convencionales (en lo que llevamos de año el 65% ocurrieron en esta clase de vías). El tipo de accidente más frecuente es la colisión fronto-lateral. La distracción y la velocidad inadecuada aparecen como factores concurrentes más frecuentes.



En este sentido, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha afirmado que "cada día, 230.000 alumnos utiliza el autobús escolar para ir al colegio y volver a casa" y ha añadido que este "es un medio de transporte seguro, tal y como muestran las cifras de siniestralidad vial, ya que el año pasado no se produjo ninguna víctima mortal entre los usuarios de este tipo de vehículos, pero que debido a la vulnerabilidad de sus pasajeros y a las vías por las que se suele circular, en su mayoría carreteras convencionales, necesita de una especial vigilancia para mantener estos niveles de seguridad".



Las inspecciones que realizarán los Agentes consisten en un primer control de carácter administrativo sobre las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos para la correcta prestación del servicio. También verificarán que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como son el permiso de conducción, los tiempos de conducción y descanso.



Además, controlarán que los conductores circulan a la velocidad permitida y que no hacen uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción ya que ambos factores, velocidad y distracción, son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos, según destaca la DGT.



CONTROLES DE ALCOHOL, DROGAS Y CINTURONES



Igualmente, se incrementarán los controles de alcohol y drogas entre los conductores. Así, la DGT ha indicado que la semana pasada, fueron identificados dos conductores que dieron positivo en los controles de alcohol y drogas. Uno de ellos fue una conductora de un autobús escolar que transportaba niños de un centro escolar ubicado en Villaviciosa de Odón (Madrid) y que tras realizar las pruebas de detección de alcohol y drogas, dio positivo con 0,28 y 0,27 mg de alcohol por litro de aire espirado, casi el doble de lo permitido, estando limitada la tasa de alcohol para los conductores profesionales en 0,15 mg/litro.



Asimismo, en Trujillo (Cáceres) otro conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir el autobús escolar quintuplicando la tasa de alcoholemia (0,84 mg/l). Los agentes procedieron a inmovilizar el vehículo hasta que otro conductor de la empresa se personó en el lugar haciéndose cargo del vehículo y de la continuación de la ruta escolar.



Por otro lado, Tráfico prestará especial atención al uso del cinturón en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados. Actualmente más del 60% de este tipo de vehículos equipan ya los cinturones de seguridad. En este sentido, según diversos estudios recogidos por la DGT, el uso de un sistema de seguridad en autobuses reduciría las lesiones mortales en un 90% en caso de choque frontal o vuelco, ya que correctamente abrochado evita la proyección del pasajero (adulto o niño) y reduce los impactos en el pecho, abdomen y piernas.



Desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados estos sistemas de retención. Como es habitual en este tipo de campañas, también se ha invitado a los municipios de más de 20.000 habitantes a sumarse a la misma, de modo que la vigilancia de este tipo de transporte sea tanto en zona urbana como en interurbana.



CONSEJOS PARA LOS MENORES



La DGT ha señalado que los trayectos de casa al colegio pueden ser buenos momentos para que el adulto que acompaña a los menores les recuerde algunos mensajes sobre seguridad vial, tales como: no pararse nunca detrás del autobús; esperar la señal del conductor y cruzar siempre al menos tres metros por delante; dentro del autobús, mantenerse sentado y con el cinturón puesto, si éste lo lleva instalado; no correr al llegar al autobús, ni al salir; y obedecer al conductor y al monitor.



Asimismo, ha recordado que los padres deben comprobar la seguridad de los autocares en los que se desplazan sus hijos, solicitar al centro la contratación de autocares con cinturones y comprobar que un monitor acompaña a los niños durante el trayecto.



Además del bus escolar hay otros medios de transporte en los que los alumnos se desplazan para ir al colegio: coche privado, transporte público, bicicleta o simplemente andando. Con la intención de promover la movilidad sostenible desde edades tempranas la DGT en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias está fomentando e incentivando los caminos escalares seguros, que favorezcan y estimulen el desplazamiento a pie, en bici o en transporte público en la ida y vuelta al colegio. Actualmente hay más de 100 municipios de 35 provincias y aproximadamente 300 centros escolares que están trabajando o que ya cuentan con caminos escolares seguros.