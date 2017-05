Díaz impulsa su campaña en Cataluña para explicar su proyecto de España federal

La candidata a las primarias para liderar el PSOE, Susana Díaz, ha dado hoy un impulso a su campaña en Cataluña para explicar su proyecto de una España federal, en la que "se respete" a las personas y a los territorios, y ha confiado en que el día 21 de mayo supere en votos el millar de avales obtenidos.



"Me voy a dejar la piel para que muchos compañeros y compañeras del PSC conozcan el proyecto, se impliquen, ayuden y colaboren, y el resultado final tiene que ser bueno para el PSOE, el PSC, para Cataluña y para el conjunto del país", ha sostenido en declaraciones a los medios antes de participar en un acto con militantes en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).



Con este acto, un desayuno "con raíces extremeñas", la presidenta andaluza ha arrancado un "tour" por la provincia de Barcelona, ha continuado con un encuentro con militantes en L`Hospitalet de Llobregat, una comida a base de las tradicionales migas de Cànoves i Samalús, otro encuentro con militantes en Badalona y finalizará con una visita a la Feria de Abril de la capital catalana.



La aspirante a secretaria general del PSOE ha decidido que Cataluña sea una de las primeras paradas de su campaña después de haber conseguido un millar de avales, lejos de los 6.000 de Pedro Sánchez, pero doblando los del exlehendakari Patxi López.



"Como partimos de un resultado en avales inferior, tenemos mucho terreno por delante por ganar, y estoy segura que así será", ha subrayado la candidata.



En este sentido, Díaz ha avisado de que en ningún caso pedirá a Patxi López que se sume a su candidatura para conseguir este fin, tal y como hizo Pedro Sánchez: "No pediré el apoyo a Patxi para ir contra Pedro, ni pediré el apoyo a Pedro para ir contra Patxi".



Lo que sí hará, ha precisado, será pedir el apoyo de los dos para "hacer un PSOE más fuerte", que pueda arrebatar el Gobierno a la "derecha fría e insensible", en caso de que salga escogida secretaria del partido.



La presidenta andaluza ha recalcado que esta unión también debe incluir al PSC, ya que la fortaleza de ambos partidos se retroalimenta y será decisiva para resolver el actual debate soberanista por la vía "del diálogo y el pacto".



"Sé que formo parte de un partido que es clave y tiene la responsabilidad histórica de resolver el encaje territorial en el conjunto del país, para que todos nos sintamos orgullosos de un proyecto colectivo basado en la libertad, la igualdad y los derechos de la gente", ha exclamado Díaz, entre los aplausos de los asistentes al acto con militantes en L`Hospitalet.



Díaz ha afirmado que "la diversidad, la singularidad y la fuerte identidad nacional que hay en algunos rincones de España, como en Cataluña", son una fuente de riqueza para el país, pero ha advertido de que esto no debe tapar los problemas comunes y diarios de todos los ciudadanos en ámbitos como la enseñanza, la dependencia y los servicios sociales.



"Yo quiero que las primarias sean una oportunidad para reencontrarnos con una mayoría social en este país que necesita al PSOE y que nos está esperando", ha recalcado Díaz.



La candidata, que ha recibido el apoyo del exministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho en su intervención en L`Hospitalet, ha insistido en que el PSOE tiene que volver a ser una opción ganadora para ejercer de garante del "ascensor social", tal como ocurrió cuando al frente del Ejecutivo estuvo Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.



Por este motivo, se ha comprometido a actuar como "una buena socialista" si gana el próximo 21 de mayo, y, según ha dicho, a poner la igualdad y la libertad por encima de todo.