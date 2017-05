La presidenta andaluza y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, se ha mostrado hoy convencida de que su partido se va a "levantar" y ha proclamado: "Lo mejor va a empezar a partir de mañana porque somos la alternativa de gobierno y comienza la cuenta atrás para volver a ganar".



Díaz ha hecho estas declaraciones en la jornada de las primarias del PSOE tras acudir a votar "con ilusión y alegría" en la Agrupación de Triana, en Sevilla, hasta donde ha llegado acompañada de su marido, José María Moriche.



La presidenta andaluza, que ha utilizado la cabina para coger la papeleta, ha resaltado la importancia de este día para el PSOE y ha animado a todos sus compañeros a que acudan a votar a las agrupaciones.



A la pregunta de si estaba "nerviosa" ha contestado que lo que está es "feliz y agradecida" por el cariño recibido durante la campaña, y se ha mostrado segura de que hoy va a ser "un gran día para el PSOE".



Ha eludido, por "respeto", pronunciarse sobre si tiene la esperanza de ganar, y ha insistido en su llamamiento a la participación.



Sobre lo primero que va a hacer si gana las primarias, ha reiterado que llamará a sus compañeros "Pedro y Patxi" para "tenderles la mano y pedirles que arrimen el hombro para hacer grande el PSOE, que es lo que necesita este país".



"Porque estoy convencida de que eso es lo que están esperando millones de ciudadanos que quieren devolvernos su confianza", ha remachado.



Su objetivo, según ha subrayado, es "abrir un tiempo de unidad, de fraternidad, porque eso es lo que me han pedido todos los compañeros y, el lunes, a trabajar por la unidad", ha recalcado.



La candidata andaluza pasará parte de la mañana con los compañeros de su agrupación antes de desplazarse a Madrid para seguir desde la sede de Ferraz los resultados de la primarias.



Díaz, según ha asegurado, acude "continuamente" a su agrupación para estar con sus compañeros "de toda la vida" porque fueron los que le "dieron la entrada en la gran familia que es el PSOE".



Fue el pasado 22 de marzo cuando decidió contar en su agrupación su decisión de presentarse a las primarias, iniciativa de la que dejó constancia en un vídeo difundido por internet.



"No me puedo presentar sin ir a mi agrupación a pedir permiso; a veces perdemos las buenas costumbres. Lo primero es decirle a mis compañeros el paso que voy a dar, contarlo en casa", explicó durante aquel encuentro en la agrupación de Triana-Los Remedios.



La presidenta andaluza y candidata a liderar el PSOE se desplazará dentro de unas horas a Madrid para seguir desde la sede socialista los resultados de las primarias.