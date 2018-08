Diez universidades españolas, entre las 500 mejores del mundo

Diez universidades españolas, todas públicas, se sitúan entre las 500 mejores del mundo según el Ranking Académico de Universidades del Mundo 2018 (ARWU) que realiza Shanghai Ranking Consultancy.

La Universidad de Barcelona es la que logra una mejor posición, al encontrarse entre las 200 principales instituciones académicas de todo el planeta.

Entre las 300 mejores universidades hay otras tres españolas, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra (que el año pasado fue la española mejor situada en el puesto 239) y la Universidad de Granada. Dentro de las 400 más importantes, según el ARWU, se cuentan otras tres: la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad del País Vasco.

La Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Valencia se sitúan entre las 500 mejores del mundo.

El año pasado, España acumulaba 11 universidades en el ARWU, pero en 2018 la Universidad Jaime I ha perdido su posición entre las 500 más destacadas. Este año, Shanghai Ranking Consultancy ha elaborado una lista que amplía la clasificación de universidades hasta el millar, ubicando distintas instituciones académicas de todo el mundo desde la posición 501 hasta el 1.000.



En ese segmento se encuentra la Universidad Jaime I, que junto a la Politécnica de Madrid, Oviedo, Sevilla, Islas Baleares, Vigo y Zaragoza aparece entre las mejores 600 universidades del mundo. La Universidad de Navarra es la única privada española entre las 1.000 más destacadas durante 2018 según el ARWU.

LAS MEJORES REPITEN

El podio del ranking ARWU 2018 es el mismo que el año pasado. A la cabeza, la Universidad de Harvard (Estados Unidos) vuelve a proclamarse la mejor del mundo, seguida de la también estadounidense de Standford. En tercera posición repite la británica de Cambridge, que junto a la de Oxford (en séptima posición) son las únicas no estadounidenses del "top ten" de esta edición, idéntico en posiciones al de 2017.



Estados Unidos y Reino Unido acaparan el ranking hasta el puesto 19, donde figura la helvética Swiss Federal Institute of Technology Zurich, la mejor universidad de la Europa continental según Shanghai Ranking Consultancy. La japonesa Universidad de Tokio, en la vigésimo segunda posición, es la mejor de Asia, y la canadiense de Toronto, en la vigésimo tercera, es la más destacada universidad americana tras las estadounidenses.



Después del Swiss Federal Institute of Technology ZurichSwiss Federal Institute of Technology Zurich, la mejor universidad de la Europa continental es la danesa de Copenhaguen, en el puesto 29, mientras la histórica Universidad de la Sorbona (Francia), ocupa la plaza 36, tres puestos por delante de la Universidad de Melbourne (Australia), que es nuevamente la mejor de Oceanía.



Ninguna universidad de América Latina entra en el grupo de las 100 mejores del mundo, ya que la más destacada, la brasileña de Sao Paulo, figura en entre la posición 150 y 200. La Universidad de Witwatersrand, de Sudáfrica, es la primera del continente africano, ubicándose entre las mejores 300.

Por países, Estados Unidos, con 139 universidades entre las 500 mejores, vuelve a ser el gran dominador del ranking, seguido de lejos por China, con 51, el Reino Unido, con 39, y Alemania, con 36, y Australia, con 23.

El Ranking Académico de Universidades del Mundo está considerado como el precursor y más fiable de los ranking mundiales de universidades, y realiza este informe desde el año 2003. Entre los datos que analiza incluye el número de alumnos, del personal que ha ganado premios Nobel o la Field Medals, la Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas, el número de investigadores citados, el número de artículos publicados en las revistas Nature y Sciencia, así como el número de artículos incluidos en publicaciones científicas.