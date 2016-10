Dimite un vocal del Comité Federal del PSOE por lo ocurrido en la reunión

El vocal del Comité Federal del PSOE Jesús Garrido ha solicitado su dimisión como miembro de este órgano y se ha dado de baja como militante del partido tras lo ocurrido en la reunión de ayer en la sede de Ferraz en la que se evidenció la división interna en la que ha quedado sumida la organización.



Garrido ha dirigido un escrito al nuevo presidente de la gestora del PSOE, el asturiano Javier Fernández, en el que le comunica su decisión de abandonar el partido.



El que fuera portavoz de la corriente Izquierda Socialista era secretario de Formación de la agrupación socialista Julián Besteiro del distrito Cerro Amate de Sevilla.



En el texto enviado a Fernández, al que ha tenido acceso EFE, Garrido critica el método de votación que se empleó durante el Comité Federal para determinar si había un congreso en noviembre, como defendía el ya dimitido secretario general, Pedro Sánchez.



Garrido cree que la votación tuvo que haber sido secreta en lugar de por llamamiento, por lo que se supo por qué opción se inclinó cada delegado.



"No hay mayor derecho en democracia para la libertad e igualdad que el voto secreto para todos y cada uno de los ciudadanos en cualquier proceso de votación", sostiene el exvocal del Comité Federal.



A su juicio, no solo no se facilitó el voto secreto, "sino que se impidió", por lo que el PSOE ha demostrado que "renuncia a la defensa y protección de este derecho".



La gestora que dirige Javier Fernández ha tomado las riendas del partido después de que Sánchez presentara su dimisión durante la reunión al no prosperar su propuesta para celebrar primarias en octubre y un congreso en noviembre.



La sesión del máximo órgano se prolongó durante 16 horas en medio de una ambiente de profundo enfrentamiento.