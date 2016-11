La diputada de Podemos en Baleares Montserrat Seijas anuncia que no dejará su escaño

La diputada de Podemos Montserrat Seijas ha anunciado este martes antes del pleno del Parlament que no dejará su escaño tras haber sido suspendida cautelarmente por haber pretendido, presuntamente, favorecer a un consultor de Podemos, Daniel Bachiller, en contra del interés general.



Así lo ha apuntado en declaraciones a los periodistas, minutos antes de comenzar la sesión plenaria habitual, en la que tanto Seijas como la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, ocupan sus respectivos cargos pese al expediente abierto por la dirección de su formación.



"Es la primera declaración que hago desde que ayer, cuando una compañera de partido me informó de que estaba saliendo en la televisión a raíz de una rueda de prensa ofrecida por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique", una información que "me hizo pensar que estaba de cachondeo, flipando totalmente", ha aseverado.



Así, Seijas ha indicado que "a día de hoy no tiene ninguna notificación" de Podemos sobre todo lo ocurrido, por lo que "solo sabe lo que ha salido en la prensa y en la televisión", ha lamentado.



Con todo, ha defendido que todos los partidos políticos, incluido Podemos, tienen que cumplir con el ordenamiento jurídico, por lo que "el derecho a defenderse y la presunción de inocencia deben mantener en todos los procesos, aunque sean procesos internos", ha afirmado.



La diputada de la formación morada ha opinado que "se ha manejado todo esto de una forma sorprendente", al salir a la luz una cuestión que "teóricamente podría ser interna".



"ME HAN ABIERTO VARIOS EXPEDIENTES Y LOS HAN VUELTO A CERRAR"



Seijas ha manifestado que ella es una persona "crítica" y, según ha explicado, "ya le han abierto varios expedientes y se los han vuelto a cerrar, porque he defendido en todo momento lo que pensaba, siempre acorde a lo que a mi me dijeron que era Podemos", ha argumentado.



En este punto, se ha definido como "una ciudadana que estaba año y medio en su casa y que por avatares del destino estoy aquí defendiendo los intereses de mi gente de Menorca", al tiempo que ha insistido en que "va a esperar a que le notifiquen el expediente y a estudiar todas las cuestiones".



La diputada de Podemos ha indicado que lo ella "ha manifestado su descontento de cómo estamos haciendo la política de Podemos aquí en Baleares, porque parece que no somos Podemos, debido a que se están permitiendo determinados nombramientos, no diciendo nada después de que se saquen las listas de interinos de promoción interna, sin que salgan todas las plazas o que se permita que esté presidiendo el Consultiu quién lo está presidiendo, y yo ante estas cosas nunca me he cayado, sea quien sea", ha recalcado.



"Conozco a Bachiller porque es una persona sumamente trabajadora desde el principio y honestamente que no entiende que no se renueve a un laboratorio de tal prestigio, con todos los éxitos que está teniendo", ha añadido ante los periodistas.



"Yo es lo que ha manifestado, y no hice otro delito más que ese, que dije que me parecía una incongruencia y una caza de brujas y que no podíamos estar con los brazos bajos sin hacer nada", ha aseverado la diputada.



"SINCERAMENTE ESTOY MUY DECEPCIONADA"



"Yo me defenderé en todos los ámbitos, pero sinceramente estoy muy decepcionada" ha afirmado Seijas, porque "no es lo que me dijeron que era Podemos cuando yo salí de mi casa y cuando voté a Podemos por primera vez".



No voy a dejar el escaño, ha dicho: "Yo voy a seguir en el escaño haciendo de una diputada de Podemos" ha asegurado, si bien, ha explicado que "a ella le han prohibido hacer cualquier declaración en nombre de Podemos durante los 15 días que va a durar la suspensión cautelar".