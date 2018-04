Un diputado finlandés pide expulsar a España del mundial si no se resuelve el conflicto catalán

Mikko Karna, parlamentario del Partido de Centro, que tiene la mayor representación en la cámara de Finlandia, ya se había mostrado en ocasiones anteriores afín al proceso catalán. Ahora ha propuesto, a través de una solicitud formal a la FIFA, que la selección española de fútbol no participe en ninguna competición internacional hasta que el Gobierno de España solucione el conflicto con Cataluña.

Spain has not promoted the values of @FIFAcom in its relations to #Catalonia. FIFA now has an opportunity to show, that it does not accept this type of behaviour. @lavanguardia https://t.co/S1BtinSYw7