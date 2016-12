Dirigentes de Podemos arremeten contra Errejón por criticar el cese de López

Diversos dirigentes de Podemos afines al secretario general, Pablo Iglesias, han arremetido hoy contra el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, por sus críticas a la destitución de José Manuel López como portavoz en la Asamblea de Madrid.



Errejón aseguró ayer, viernes, tras conocerse el cese de López, que "éste no es el camino" para la integración de las diferentes corrientes de Podemos.



En las redes sociales y con la etiqueta #ÍñigoAsíNo, varios cargos partidarios de las tesis de Iglesias han censurado a Errejón por entrometerse en el relevo de López acordado por el líder de la formación morada en Madrid, Ramón Espinar.



"Sabes que me gustan mucho tus ideas, pero la dinámica de fracción, familias y cuotas es vieja y divide Podemos. Compa, así no", le ha reprobado el secretario de Organización, Pablo Echenique, en su cuenta de Twitter.



La jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, también ha afeado a Errejón su reacción: "Debatir sin enfangar, ni hacer daño a Podemos. Quiero que caminemos juntas. Nos jugamos la herramienta para ganar el país".



En opinión del responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, "un debate fraterno necesita respetar las decisiones democráticas y la autonomía de los territorios".



"Debate sí, confrontación no", le ha reclamado Mayoral al número dos de Podemos.



A la campaña se ha unido Ramón Espinar, quien ha elogiado a Errejón -"una de las personas más brillantes que conozco"-, pero ha añadido: "Es tan imprescindible como la unidad".



Otros cargos "pablistas", como Juanma del Olmo y la eurodiputada Estefanía Torres, se han unido a los reproches.



"Utilizar los medios para enfangar a compañeros es ser irresponsable con la gente que confía en Podemos. Rememos juntos", ha reclamado Torres a Errejón.



Del Olmo le ha advertido de que "vender una decisión democrática como un ataque divide y daña a Podemos", por lo que ha pedido a Errejón estar "al lado y no enfrente".



Esta campaña de comentarios se une a los últimos episodios de división entre los partidarios de Iglesias y de Errejón ante la Asamblea Ciudadana que la formación celebrará a mediados de febrero.



Errejón criticó el cese de López al considerar que iba en contra de la pluralidad mostrada en la votación sobre las reglas de juego del próximo congreso, que se conocieron el pasado jueves y que dio el triunfo a Iglesias, pero por un estrecho margen respecto a la posición del portavoz parlamentario.