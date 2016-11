Doce muertos en accidentes de carretera durante el puente de Todos los Santos

Doce personas han fallecido y once han resultado heridas en los once accidentes mortales de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde que el pasado viernes comenzó el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico por el puente de Todos los Santos.



Según han informado a Efe fuentes de la DGT, el peor balance es el del pasado domingo, con 5 accidentes, 6 muertos y 7 heridos. El viernes, sin embargo, no se contabilizaron víctimas mortales desde el inicio de la operación salida a las 15 horas.



El sábado fueron cinco los accidentes registrados, con 5 muertos y 3 heridos; el lunes tampoco hubo ninguno y hoy martes se ha producido uno en Arenas de San Pedro (Ávila), en el que ha perdido la vida una persona de 71 años y otra de la misma edad ha resultado herida cuando un jeep se ha salido de la vía y se ha despeñado.



En cuanto al estado de las carreteras, a las ocho de la tarde cabe destacar las dificultades para entrar en Madrid por la A-42 debido a dos accidentes, uno en Torrejón de la Calzada que provoca retenciones desde Illescas, y otro en Getafe, en el kilómetro 16, con retenciones de 6 kilómetros desde Parla.



En la A-6 también hay retenciones por un accidente en el kilómetro 24, en la zona de Las Matas, lo que provoca parones entre Torrelodones y esta localidad. Por último, hay tráfico lento en San Agustín de Guadalix en la A-1.



Peor situación se encuentra en Cataluña. En Barcelona hay problemas importantes en la C-16 (5 kilómetros de retenciones en Cercs y otros 5 en Berga) y siete en la A-2, a la altura de Sant Vicenç dels Horts.



En el resto del país, solo cabe destacar los problemas en la A-62 a la altura de Geria (Valladolid)