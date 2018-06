El duelo entre Cospedal y Santamaría por el liderazgo rompe al PP

María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría han decidido dar el paso y lucharán por liderar el Partido Popular, un escenario que muchos temían en el partido por el enfrentamiento entre ambas dirigentes y que, finalmente, va a producirse.

Las que han sido "número dos" de Rajoy en el PP y en el Gobierno se suman a la lista en la que ya hay otros cuatro aspirantes: Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo.



Ya este lunes, cuando Alberto Núñez-Feijóo anunciaba su intención de no presentarse como candidato a suceder a Mariano Rajoy, todos en el PP daban por hecho que tanto la exvicepresidenta del Gobierno como la secretaria general del partido darían el paso, y no han tardado en hacerlo.



Sáenz de Santamaría se ha adelantado a Cospedal y a las diez anunciaba en las redes sociales su intención de ser candidata.



Una hora después lo hacía Cospedal en una junta directiva regional del partido en Castilla-La Mancha.

"Quiero ser la primera mujer que presida el PP y el Gobierno de España". Esta declaración de intenciones la ha hecho Cospedal en un discurso en tono triunfal en el que ha puesto en valor sus resultados electorales en esta región y su gestión como secretaria general, presidenta autonómica y ministra

Ha sido también un discurso en clave de partido en el que ha subrayado que siempre ha dado la cara por el PP aunque se la hayan "partido" muchas veces, y siempre ha defendido el "buen nombre" de los "luchadores del PP" y la "honorabilidad" de sus siglas.



"Victoria, victoria y victoria" ha prometido Cospedal ante los suyos en la reunión de Toledo, en un escenario muy distinto al elegido por Soraya Sáenz de Santamaría para comparecer ante los medios de comunicación.



Ha sido frente a la puerta de los leones del Congreso, donde la vicepresidenta ha querido subrayar no solo su experiencia de Gobierno sino también haciendo "buena oposición" -fue portavoz parlamentaria- algo que, ha recalcado, necesita su partido en este momento.



Sáenz de Santamaría se ha definido hoy como una "militante más" con una candidatura que ofrece "humildad, responsabilidad e integridad", valores que, ha dicho, quieren muchos militantes.



Ha asegurado que el proyecto que defiende es "abierto y en positivo" y ha prometido construirlo "escuchando y dialogando, cooperando e integrando".

Después, Sáenz de Santamaría ha subrayado su disposición y deseo de que haya "fair play" en la carrera por la sucesión y unidad, y no ha descartado un acercamiento entre candidatos

Una premisa que también se ha defendido en el entorno de Cospedal, quien por su parte dejará de ser secretaria general del PP en cuanto se formalice la candidatura.

La llegada de las dos dirigentes a la carrera por el liderazgo del PP no ha alterado por el momento los planes de los demás aspirantes.



Esta tarde ha trascendido que Cospedal ofreció a Pablo Casado integrarse en la candidatura, pero el vicesecretario de Comunicación no aceptó.



Casado ha advertido de que su intención es llegar hasta el final porque está en esta carrera "para ganar" y no cambia nada la presencia de sus "dos amigas", además de considerar que se debe hablar de integración una vez que se hayan contado los votos.



José Ramón García-Hernández, por su parte, aseguraba esta mañana estar "encantado" con que Cospedal y Santamaría concurrieran, porque considera que "cuantos más" lo hagan "mejor será" para este proceso democrático al que no hay que tener miedo.



Pero entre los barones del partido sí hay inquietud por la presencia en esta contienda de la exvicepresidenta y la secretaria general.



"Todo está muy dividido y hay mucha incertidumbre", ha señalado en este sentido a EFE un presidente regional del PP.