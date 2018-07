Miles de personas celebran el inicio de los Sanfermines con el tradicional chupinazo

El chupinazo de Sanfermines ha abierto este viernes a las 12 del mediodía 204 horas ininterrumpidas de fiesta en Pamplona, que está ya tomada por miles de pamploneses y visitantes vestidos de blanco y rojo para disfrutar de nueve jornadas festivas hasta el próximo 14 de julio.



Los encargados de prender el chupinazo han sido Leire Zabalza e Ibai Ganuza, miembros de Motxila 21, grupo musical de la Asociación Síndrome de Down de Navarra, elegido para esta responsabilidad en votación popular.



Instantes antes de las 12, Leire Zabalza e Ibai Ganuza han salido al balcón de la Casa Consistorial y han pronunciado las tradicionales palabras: "Pamploneses, pamplonesas, iruindarras, ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!".

La plaza, abarrotada por miles de personas, ha respondido también con el tradicional `¡Viva!¡ y `¡Gora!`, con los pañuelos rojos en alto.

A continuación Leire Zabalza e Ibai Ganuza han prendido la mecha del chupinazo, que ha estallado sobre el cielo pamplonés, dando paso a la fiesta entre las miles de personas que se han dado cita en el centro de la capital navarra para disfrutar de los Sanfermines.



En el interior de la Casa Consistorial han seguido el inicio de las fiestas el alcalde, Joseba Asiron, y los miembros de la corporación municipal, además de numerosos invitados, entre ellos la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y alcaldes de localidades navarras. También han asistido familiares de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua.



En el balcón de la Casa Consistorial, junto a las banderas oficiales, el Ayuntamiento ha colocado un mástil vacío, en lugar de la ikurriña, tras una sentencia que condenó al Consistorio por la colocación de la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca en los Sanfermines de 2017. El mástil vacío representa, según el alcalde, "esas identidades proscritas, esas identidades que todavía hoy no pueden verse reconocidas en el Ayuntamiento".



CASI 500 ACTOS

Con el lanzamiento del chupinazo, han dado comienzo nueve días de fiesta con casi 500 actos previstos en el programa, entre ellos los encierros, la procesión en honor a San Fermín, los fuegos artificiales, las salidas de la comparsa de gigantes y cabezudos, actuaciones musicales y demás actividades para todos los públicos.

Este año, Pamplona volverá a luchar contra las agresiones sexistas. Para ello, ha puesto en marcha la estrategia `Pamplona libre de agresiones sexistas", una campaña que incluye un punto de información en la plaza del Castillo. El Ayuntamiento mantiene la mano roja como símbolo de la ciudad contra la violencia hacia las mujeres.

Además, se ha activado una aplicación gratuita para teléfonos móviles (`AgreStop/EraStop`) que incluye un botón de emergencia para que las personas usuarias que sean víctimas de una agresión envíen un aviso a la Policía Municipal, que podrá acudir al lugar de los hechos mediante geolocalización. Esta aplicación también permite a cualquier persona que presencie una agresión denunciarla a través del móvil y posibilita que una persona sea acompañada `virtualmente` a casa por cualquier contacto de su agenda.



Los Sanfermines cuentan este año con un presupuesto de 1,3 millones de euros, un 6 por ciento más que el año pasado, y un programa oficial con casi 490 actos.



El 7 de julio a las ocho de la mañana se celebrará el primero de los ocho encierros de los Sanfermines. Será con seis toros de la ganadería Puerto de San Lorenzo.



El día 8 será el turno de los toros de José Escolar Gil; el 9 de julio, Cebada Gago; el 10 de julio, Fuente Ymbro; el 11 de julio, Núñez del Cuvillo; el 12 de julio, Victoriano del Río; el 13 de julio, Jandilla; y el 14 de julio, Miura. Las corridas de toros se celebrarán cada día a partir de las 18.30 horas.



Uno de los cambios que se producirán este año en el programa de Sanfermines es el retraso en el horario de los fuegos artificiales, que en lugar de ser a las 23 horas, como era habitual, se retrasarán a las 23.15 horas, para no afectar al tránsito de aviones.



Por las noches, la plaza de los Fueros, como espacio joven, contará con conciertos de artistas locales, nacionales e internacionales como La Pegatina, Iseo & Dodosound with The Mousehunters, Nathy Peluso, Júpiter Jon, Berri Txarrak, Talco o Bad Gyal.



La plaza de la Compañía será el oasis de otros ritmos y estilos musicales. Del 6 al 9 de julio acogerá los ciclos de Jazzfermín con artistas como Kenny Garret Quintet o Carmen París y del 10 al 14 músicas y sonidos del mundo con Quantic o Soleá Morente, entre otros, en ambos casos en horario de tarde y noche.



Asimismo, un año más, la plaza del Castillo será espacio de verbenas (doble horario sesión a las 19 y a las 23.30 horas, excepto el 14, día en el que solo habrá sesión de tarde). También habrá verbenas en la plaza de la Cruz, a las 20 y a las 23.30 horas, y las bandas de música navarra amenizarán el vermú en plaza de la Cruz.



Por otro lado, la plaza de los Fueros acogerá del 8 al 14 de julio los campeonatos y exhibiciones de deporte rural habituales en los mediodía de fiestas.



ACTIVIDADES INFANTILES

El programa incluye también múltiples actividades para público infantil y familiar, como la habitual salida de la comparsa de gigantes y cabezudos. Su primera salida será este viernes a las 17 horas desde la estación de autobuses. El resto de días lo hará a las 9.30 horas desde el palacio de Ezpeleta (7, 10, 11, 12, 13 y 14) y desde la estación de autobuses (8 y 9).



Además, los más pequeños podrán disfrutar del espacio `Menudas fiestas`, en la plaza de la Libertad, con actividades infantiles del 6 al 14 de julio, de 11.30 a 14 horas y de 18 a 21 horas.