Echenique sobre Espinar: "Se nos pide que no hayamos tenido 20 años"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha valorado que se exija a su partido más coherencia que a otros, en relación a la compraventa de una vivienda pública por parte de Ramón Espinar, pero lamenta que a veces se les pida no ser "personas normales": "se nos pide que no hayamos tenido 20 años nunca".



Echenique, en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, ha apuntado hoy que las explicaciones dadas por Espinar sobre la compraventa de un piso protegido cuando era estudiante, son perfectamente "compatibles" con el discurso de Podemos y con lo que le ha pasado a "cientos de miles de jóvenes" en España, que han "intentado comprar un piso y han descubierto que no lo pueden pagar".



En este sentido, ha señalado que está bien que a Podemos se le exija más "coherencia", pero ha indicado que considera que esta polémica tiene más que ver con "impedir" que la gente corriente acceda a las instituciones y con que a "los poderosos" no les gusta que Podemos haya conseguido "en tiempo récord" 5 millones de votos.



"Creo que lo que se pide a veces es que no seamos personas normales, que no hayamos tenido 20 años nunca y eso no está, ni puede estar, en ningún código ético", ha dicho Echenique, que ha añadido que "si pidiésemos esto a la gente significaría que ninguna persona normal podría jamás participar en política".



Por último, ha alabado la rapidez con la que Espinar salió en rueda de prensa a dar explicaciones y a contestar a "todas" las preguntas de los periodistas, tan sólo unas horas después de que saltara la noticia sobre "detalles de su vida privada cuando era estudiante en la Universidad".