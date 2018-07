Educación estudia dar 100 euros más de beca a los alumnos de rentas más bajas

El Ministerio de Educación y Formación Profesional estudia conceder cien euros más (1.600 euros en lugar de 1.500 euros como hasta ahora) a la cuantía fija de ayudas al estudio ligada a la renta de los alumnos con menor renta familiar.

Lo han informado este jueves en el Consejo Escolar del Estado representantes del Ministerio de Educación durante la celebración de la Comisión Permanente de dicho organismo, reunida para "emitir por trámite de urgencia" su dictamen al proyecto de real decreto de becas y ayudas al estudio para el próximo curso 2018-19.

Según han asegurado fuentes del Consejo Escolar, Educación ha explicado que la subida de cien euros afectará solo a los estudiantes que están en el umbral 1 de renta, tal y como ha adelantado este jueves la Cadena Ser.



El proyecto del real decreto sobre becas para el próximo curso determina que las familias del umbral 1 serían las que, por ejemplo, con dos miembros familiares cobran hasta 7.646 euros al año, con tres miembros hasta 11.143 euros y con cuatro miembros hasta 14.613 euros.



El Consejo Escolar del Estado es el máximo órgano consultivo del Estado en materia educativa y en la actualidad sigue estando presidido por Ángel de Miguel, que fue nombrado por el anterior Ejecutivo.



En su informe sobre el proyecto de becas, el Consejo ha reiterado, como en otros cursos, varias observaciones relativas a la necesidad de estudiar un nuevo modelo de gestión para evitar la tardanza en que los estudiantes conocen el resultado sobre la solicitud de su beca.



Hasta "bien empezado el curso", noviembre y diciembre, el alumno no sabe si va a gozar de su beca y, además, no la reciben hasta enero y febrero, ha criticado el Consejo.



Por su parte, los padres de la Ceapa, los sindicatos de docentes CCOO, STES y UGT y los estudiantes de Canae han emitido este jueves en la Comisión Permanente un voto particular al proyecto ministerial sobre becas, rechazándolo "globalmente" y exigiendo su retirada ya que "persiste en un modelo que compromete la igualdad de oportunidades".



Alertan sobre la "grave situación" de aquellos alumnos (hasta un 10 % de becados) que, al no haber podido aprobar al menos la mitad de los créditos, pierden el derecho a la beca y deben reintegrar el importe.



También han criticado la "congelación en las becas" más si cabe cuando se da en un curso en el que se prevén más de 10.000 nuevos alumnos universitarios.



El pasado mes, la ministra Isabel Celaá garantizó que el próximo curso bastará un 5 (antes era 5,5) de nota para quienes se matriculen por primera vez en estudios oficiales de grado, tal y como ya anuncio su antecesor Íñigo Méndez de Vigo.



La ministra explicó que el tema de las becas para el próximo curso estaba pendiente de debatirse en Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, aunque antes comparecería en la Comisión de Educación del Congreso.