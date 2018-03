La defensa de Puigdemont no estudia "en este momento" que pida asilo en Alemania

Christophe Marchand, uno de los abogados en Bélgica de los políticos independentistas reclamados por la justicia española, dijo este lunes a Efe que la defensa de Carles Puigdemont no contempla "en este momento" que el expresidente autonómico pida asilo político en Alemania.

"No, en este momento no", respondió Merchand a la pregunta de si los abogados internacionales Puigdemont contemplan la posibilidad de que solicite asilo político en Alemania, donde el domingo fue detenido cuando viajaba en coche de Finlandia a Bélgica y hoy permanece encarcelado hasta que las autoridades germanas decidan sobre su extradición.

Merchand, que "formalmente" defiende en Bélgica a los exconsejeros regionales de ERC Toni Comín y Meritxell Serret, participa en la "defensa común" de Puigdemont y de los políticos independentistas de JxCat reclamados por la justicia española que huyeron el pasado octubre junto a Puigdemont, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

"Hay una organización general de la defensa (...). Como argumentamos que hay problemas muy importantes a nivel de derechos fundamentales de la Unión Europea, compartimos el trabajo", señaló Marchand, quien no ve motivos para creer que la detención de Puigdemont en Alemania sea negativa para sus intereses.

Explicó que su razonamiento es jurídico y no político, y que se basa en su opinión de que el desafío independentista del 1-0 fue un acto político no violento y en que a su juicio la justicia española no garantiza los derechos humanos de sus clientes a través de un juicio justo.

"Según nuestra posición, cualquier país de Europa va a rechazar la euroorden. Es lo que esperamos", comentó Merchand, belga francófono de 47 años que estudió de Erasmus en la Universidad Autónoma de Madrid y que alaba el sistema judicial español "en muchos ámbitos" como "en la protección de la mujer", al tiempo que opina que "a alto nivel judicial hay un problema".

"A nivel de los problemas de la unidad de España, es una palabra fuerte pero, hay `histeria judicial`. Eso significa que los juces han perdido la razón, la racionalidad", opinó el abogado.

Dijo que el delito de rebelión que en España puede conllevar hasta 30 años de cárcel y que se les imputa, entre otros, a Puigdemont, Comín y Ponsatí "se encuentra en cada código penal del mundo, en Bélgica y en Alemania también".

"La discusión fundamental se encuentra en la violencia: si hubo violencia o no, y qué tipo de violencia", dijo el letrado, que considera el independentismo catalán "un movimiento pacífico".

El letrado belga, que también defiende al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, asilado desde hace seis años en embajada de Ecuador en Londres y activo defensor de la causa independentista catalana, declinó revelar quien paga sus honorarios.

"Soy abogado, así que no trabajo gratis. Mi trabajo está pagado en el caso de Assange o en el caso catalán. Pero quién me paga es secreto profesional", concluyó.