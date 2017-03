La EiTB emitió un programa que "incita al odio contra España"

El PP vasco pedirá a la directora de EiTB que explique en el Consejo de Administración del ente público "cómo ha podido consentir la emisión" de un programa "absolutamente tendencioso" que "incita al odio contra España". Asimismo, reclamará que se adopten medidas para que "algo parecido no vuelva a ocurrir", según ha explicado la secretaria general de la formación, Nerea Llanos.



En concreto, el Partido Popular llevará al Consejo de EiTB la emisión del pasado 8 de febrero del programa `Euskalduna naiz, ta zu?` en ETB-1, cuyos contenidos fueron "absolutamente despectivos con España" e inculcaban "una idea de España que evidentemente al público que lo ve le tiene que producir un rechazo", ha relatado la dirigente vasca.



Según ha indicado Llanos, en el programa se citan como "prototipos de España" las palabras "choni" o "paleto", y se asocian a España términos como "opresión" y a su bandera palabras como "asquerosa".



A su entender, se trata de un programa "absolutamente tendencioso y contrario a la pluralidad que debe ser defendida en un medio público, pagado con el dinero de todos los vascos". De este modo, ha considerado que "induce totalmente al odio contra España, contra lo que significa España, y contra los españoles", algo que "no se puede consentir en un medio público".



La secretaria general del PP en Euskadi ha lamentado que esta emisión ratifica que ETB requiere "una reforma integral" para "darle la vuelta completamente" ya que está "absolutamente manipulada no ya para defender el ideario nacionalista, que también, sino para difundir el odio a España y todo lo español".



Por ello, su formación pedirá a la directora de EiTB que explique en el Consejo de Administración "cómo se puede consentir que un programa semejante se emita" y que aclare si "esto se adecua a los principios del plan de EiTB". Asimismo, le instará a que precise si se van a tomar "algún tipo de medidas" en relación a la productora que ha elaborado el programa y para garantizar que "algo parecido no vuelva a suceder".



"No vale que diga que no vio el vídeo porque es la máxima responsable de los programas que se emiten y la que tiene que dar explicaciones", ha afirmado Nerea Llanos.



Al Parlamento

En función de cuál sea la respuesta en el Consejo, el PP se planteará llevar este asunto al Parlamento vasco y pedir la comparecencia del consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, porque "un programa como este es absolutamente inaceptable que se emita en un medio público como ETB1".



"Deben tomarse medidas", ha insistido la dirigente del PP, que ha insistido en que, si una televisión "incluso privada" hubiera hecho "al revés" y hablara de los vascos con "ese desprecio", también se sentiría "ofendida".