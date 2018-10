El Congreso rechaza la supresión del Impuesto de Sucesiones

El PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y PNV han avanzado este martes en el Pleno del Congreso su rechazo a la tramitación en la Cámara Baja de la proposición de ley de Ciudadanos para suprimir el Impuesto de Sucesiones en toda España.



La iniciativa de la formación naranja ha sido defendida por su líder, Albert Rivera, que ha pedido tanto a PP y a PSOE "que rectifiquen, igual que han rectificado en Andalucía y en Murcia": "Estamos abiertos a negociar esta ley si damos luz verde a la supresión del Impuesto de Sucesiones por primera vez en España. Me conformo con que no bloqueen esta ley", ha reclamado Rivera.

Cs: "Hay gente sufriendo por este impuesto"

A su juicio, "este impuesto no ha servido para mejorar la situación". "Al contrario, hay gente sufriendo por este impuesto. Quiero que en mi país la gente no esté preocupada por ver dónde se mueren", ha argumentado, destacando también que, si para heredar una vivienda de 350.000 euros en Castilla y León se ha de pagar hasta 6.800 euros, en la Comunidad Valenciana esta cifra puede ascender a 37.000 euros.



"En Andalucía y Murcia, cero euros", ha destacado, señalando que en estas comunidades su formación ha pactado con los gobiernos autonómicos su bonificación total, y esgrimiendo sus posibilidades para abordar problemas en la vivienda o en el campo. "¿Queremos apostar por mundo rural? Quitémosle el Impuesto de Sucesiones a los agricultores. Menos palabrería y más apuesta por el mundo rural", ha dicho.

PSOE cree que "es una trampa" y Podemos lo ve "intolerable"

Sin embargo, a excepción de PP y Foro Asturias, el resto de los partidos que han intervenido en el Pleno del Congreso lo han hecho para avanzar su rechazo, pese a que podrían contemplar cambios en el mismo. Así lo ha manifestado la portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, que ha confirmado que el propio Gobierno estudia modificaciones en este tributo.



Así, Blanquer ha reconocido la necesidad de armonizar la aplicación de Sucesiones, pero cree que la iniciativa "es una trampa", pues busca "reducir de forma generalizada el impuesto y, en muchos casos, acabar con él", lo que supondría "reducir el Estado del Bienestar". "Ni es justo ni es equitativo, y contribuye a incrementar la desigualdad en nuestro país, que es de las mayores de Europa", ha dicho.



Para Unidos Podemos, la posibilidad de suprimirlo "es absolutamente intolerable" por ser, ha dicho su portavoz económico, Alberto Montero, "un instrumento fundamental para luchar contra las desigualdades y su transmisión". Asimismo, ha rechazado que las renuncias a la herencia se deban a la imposibilidad para hacer frente al impuesto, sino por las deudas, fundamentalmente hipotecarias, que vienen acompañando estas herencias.

¿Un intento de recentralización?

Esquerra Republicana ha ironizado con que Cs "cualquier día propondrá acabar con el fraude fiscal a través de no pagar impuestos" y ha acusado a esta formación de estar "vulnerando tanto la autonomía financiera, como la potestad tributaria de las comunidades autónomas reconocidas en la Constitución". "Esa que tanto defienden", ha esgrimido su portavoz de Hacienda, Joan Margall.



Por este mismo motivo ha rechazado la iniciativa la portavoz de Economía de PNV, Idoia Sagastizabal, que ha llegado a calificarla como un "ataque" a la regulación foral de País Vasco y Navarra. Asimismo, ha defendido el impuesto por, entre otras cuestiones, gravar el enriquecimiento y redistribuir la renta, recordando además que la regulación vasca ya "protege a rentas medias y bajas".



También ha rechazado la iniciativa por este intento de "recentralización" Ferrán Bel, del PDeCAT, que cree que "no es un problema de si se paga mucho o no", mientras que Ignasi Candela, de Compromís, que ha preguntado a Cs si realmente "les parece bien que paguen los que más tienen". "Del todo por la patria han pasado al todo por la pasta", ha dicho.

El PP se pregunta si busca "llamar la atención"

Únicamente PP y Foro Asturias han apostado por la tramitación de la proposición de ley en el Pleno del Congreso. Foro Asturias ha recordado que desde su constitución ya piden en su comunidad la eliminación, y el PP ha abogado por una menor presión fiscal, si bien ha lamentado las "carencias" en la propuesta defendida por Ciudadanos.



"Con impuestos más bajos se puede recaudar más si se genera riqueza y empleo", ha defendido su diputado Tomás Fole, quien, en todo caso, ha acusado a Rivera y a Ciudadanos de intentar "llamar la atención como sea", teniendo en cuenta que este es "año preelectoral"