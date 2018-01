Las emotivas palabras de "Los Javis", un regalo para los que se sienten perdidos

Durante los "minutos de oro" de unos premios, los ganadores tienen la oportunidad de agradecer el galardón, y también de decir o reivindicar aquello que consideran importante, ya que todas las cámaras están puestas en ellos.

La pareja de artistas conocida como "Los Javis" (la pareja formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi) supieron aprovechar el discurso de los Premios Feroz, tras llevarse el reconocimiento a "Mejor comedia" con su última producción, "La llamada".

"Los Javis", además de formar un tándem perfecto en el terreno profesional (solo hay que ver sus clases de interpretación con los chicos de Operación Triunfo), también son pareja sentimental desde 2010. Ambos, tanto en sus redes sociales como en sus apariciones públicas, siempre han reivindicado el derecho a "ser uno mismo", por encima de todo.

Y por eso, el emotivo discurso de Javier Calvo durante la noche de este lunes, demostró que no dejarán de luchar por lo que consideran importante. "La llamada" también va en esa línea reivindicativa, ya que presenta una historia que "habla de el valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser", como explicó Calvo durante su intervención.

"Sé quien tú quieres ser"

"Yo soy gay, tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Entonces si alguien, un niño, alguna niña, alguna persona, ahora mismo me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tus sueños. Y que yo y él vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado, y de verdad, siempre", decía Calvo, visiblemente emocionado.

Mientras Ambrossi lo abrazaba, el actor que saltó a la fama con la serie televisiva "Física o química", en la que su personaje gay tenía que luchar contra la homofobia durante su adolescencia, consiguió emocionar al público, a sus compañeros y, cómo no, a su pareja.

Algunas reacciones

Pasada la medianoche del martes, las redes se hacían eco del discurso de "Los Javis" en los Premios Feroz, compartiendo vídeos, imágenes y reflexiones sobre sus palabras de ánimo y superación.

Es que los Javis se merecen todo lo bueno que les pase. #PremiosFeroz pic.twitter.com/DyXyYSHKtu — Valeria (@valeriarmgz) 22 de enero de 2018

Es súper bonito que Los Javis vayan a ser los referentes para estas nuevas generaciones que a veces tienen que enfrentarse a un mundo que todavía los rechaza. Necesitamos más gente como ellos y como Leticia Dolera.#PremiosFeroz — AlessioGarcai (@alessiogarcai) 22 de enero de 2018

Gracias por los Javis mil veces ❤❤ — Starstroke (@Hyurassein) 23 de enero de 2018