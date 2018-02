El Eurogrupo elige a Luis de Guindos como vicepresidente del BCE

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, eligieron hoy al titular español de Economía, Luis de Guindos, para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), confirmaron a Efe fuentes europeas.



La decisión se ha tomado por consenso, después de que el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, anunciase a su llegada a la reunión que retiraba a su candidato y único rival para el cargo, el gobernador de su banco central nacional, Philip Lane.



"El Eurogrupo dio hoy su apoyo a la candidatura de Luis de Guindos para el puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo", anunció el presidente de este foro, Mário Centeno, en su cuenta de Twitter apenas unos minutos después de que a las 17.08 hora local (16.08 GMT) se cerrase la elección.



La designación del ministro español, que el Gobierno daba por sentada incluso antes de presentar un candidato concreto para el puesto, ha obtenido vía libre con la retirada de Irlanda justo antes de la reunión.



"Dada la decisión que será tomada esta tarde, creo que es importante y del interés del BCE que la decisión adopte por consenso, así que voy a retirar el nombre de Philip y he hablado con el ministro Luis de Guindos y le he deseado buena suerte esta tarde", dijo Donohoe a su llegada al encuentro.



La semana pasada, fuentes europeas ya habían avanzado que el Eurogrupo preferiría tomar una decisión por consenso, de modo que no fuese necesario llegar a una votación en la que hubiese que confirmar que el sucesor contaba con la requerida mayoría cualificada (14 países que tengan al menos el 65 % de la población).



De Guindos, que llegó a la reunión en Bruselas sin hacer declaraciones a la prensa y no participó en la discusión de los ministros para tomar la decisión, acudió al encuentro con los apoyos confirmados de Malta, Portugal, Eslovaquia y Austria, que lo anunciaron públicamente.



También el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo al entrar a la reunión que su país apoyaría al candidato español porque considera que "será el hombre adecuado en el lugar adecuado".



"No estamos cruzando ninguna línea roja. De Guindos tiene todas las condiciones para ser un buen vicepresidente del BCE", indicó Le Maire a su llegada a la reunión, preguntado sobre si la entrada de un exministro en el BCE perjudica la independencia política de la institución monetaria.



La decisión adoptada hoy tendrá que ser confirmada mañana por los países de la eurozona durante el consejo de ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin).



De Guindos sustituirá en el comité ejecutivo de la institución emisora y supervisora de la banca de la eurozona al portugués Vítor Constancio, cuyo mandato termina el 31 de mayo, por un periodo de ocho años no renovable.



La Eurocámara organizará una audiencia pública con De Guindos el 26 de febrero y después adoptará una opinión sobre su validez.



También el consejo de gobernadores del BCE emitirá una opinión, aunque hasta ahora la institución nunca se ha opuesto a un nombramiento y siempre se ha limitado a señalar que cumplía con las exigencias del tratado y que no tenía objeciones.



Ninguno de los veredictos es vinculante, por lo que no podrían vetar el nombramiento, que deberá ser confirmado en última instancia por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en su cumbre del 22 y el 23 de marzo, también por mayoría cualificada.



De Guindos tendrá que asumir su cargo en Fráncfort el próximo 1 de junio.