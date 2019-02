El Gobierno español enviará ayuda humanitaria a Venezuela

El Gobierno ha asegurado este martes estar haciendo todos los esfuerzos posibles para que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela y trabaja con sus socios latinoamericanos para que así sea, mientras ha vuelto a pedir a la oposición que no utilice la crisis en ese país para obtener rédito político.

Un día después de que el presidente, Pedro Sánchez, hiciese oficial el reconocimiento oficial de España a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, se espera que se produzcan los primeros gestos diplomáticos tras este cambio de estatus.



El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha subrayado esta tarde en el Senado, sin embargo, que no se le ha comunicado aún ninguna noticia sobre quién será la persona que va a designar Juan Guaidó como embajador de Venezuela en España.



Entre los nombres que se barajan está el de Antonio Ecarri Bolívar, aunque Borrell no ha querido pronunciarse al respecto en declaraciones a los periodistas.



Fuentes de Exteriores han insistido a EFE en que en el Ministerio no se ha recibido ninguna petición de plácet por parte del equipo de Guaidó. Tampoco se le ha retirado el plácet al actual embajador de Venezuela en España, Mario Isea.

Ayuda española

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) estima que destinará 650.000 euros de ayuda humanitaria para Venezuela en 2019, una "previsión inicial" que podría aumentarse a través de mecanismos de actuación de emergencia "en caso de empeoramiento" de la crisis.

La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID prevé conceder 300.000 euros a ACNUR para el apoyo a los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia y otros 350.000 al Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encarga de dar protección y asistencia nutricional y sanitaria a la población más vulnerable dentro de Venezuela -la única que se financia dentro del país-.

En un comunicado, la AECID ha reconocido este martes que la dotación es inferior a la de años anteriores (1,1 millones en 2017 y 3,1 millones en 2018), pero ha matizado que se trata de una previsión inicial que puede adaptarse a las necesidades de cada crisis en función de su evolución.