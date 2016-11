El "no" a la independencia de Cataluña gana al "sí"

El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat apunta a un "empate técnico" entre partidarios y detractores de la independencia, con una ligera ventaja del `no` (45,1 %) frente a los del `sí`, que pasan del 47,7 % del pasado junio al 44,9 % actualmente, casi tres puntos menos.



"Es un empate técnico al estilo cupero", ha ironizado en rueda de prensa el director del CEO, Jordi Argelaguet, en alusión a la fuerza asamblearia (CUP), para presentar el último barómetro del CEO, que señala también que hay un 9,9 % que no sabe o no contesta sobre la cuestión y que serían claves para decantar la balanza en un eventual referéndum de independencia.



Argelaguet ha indicado que el comportamiento de estos datos está "bastante estabilizado" en los últimos meses, aunque en el último barómetro del pasado junio la diferencia era mayor, pues entonces los partidarios de la independencia ascendieron al 47,7 % y los catalanes favorables a seguir en España quedaron entonces por debajo, en el 42,4 %.



El anterior peor resultado del independentismo se remonta a junio de 2015, cuando bajó al 42,9 % en un momento en el que el `no` estaba en el 50 %.



En todo caso, Argelaguet ha valorado que está "estabilizado" el comportamiento de los dos bloques ante la pregunta de si "quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente" (sin abordar las vías para conseguirlo), aunque puedan haber habido "pequeñas oscilaciones".



En cuanto a los próximos meses, ha pronosticado que la "reiteración del `no`" del Gobierno central a la demanda catalana de pactar un referéndum puede llevar a los "federalistas a tirar la toalla" para pasarse al bando del `sí` a la independencia.



El CEO indica, asimismo, que un 38,9 % de los encuestados querría una Cataluña como Estado independiente, el 23,2 % preferiría un Estado catalán dentro de una España federal, el 24,1 % mantendría el estatus de comunidad autónoma y el 5,7 solo quiere que Cataluña sea una región, mientras que el resto no sabe o no contesta.



El barómetro también recoge una nota media de 1,82 sobre 10 al Gobierno central, lo que se explica en gran parte porque el 45,9 % de los encuestados han dado un cero como valoración.



Tampoco la Generalitat aprueba, pues obtiene de media un 4,26 sobre diez, siendo las notas más puestas el 5 (19,1 %) y el 0 (14,3 %).