El enclave vasco que centra el misterio de Juego de Tronos

La playa de Muriola del municipio vizcaíno de Barrika será el primer escenario vasco del rodaje de "Juego de Tronos", una de las series de fantasía más vistas de la televisión, para lo que la productora ha desplazado ya hasta este enclave a un equipo formado por decenas de personas.



La productora Fresco Films, firma malagueña encargada de la producción en España de esta serie de la cadena HBO, mantiene un hermetismo absoluto sobre todo lo relacionado con estas grabaciones, incluidas las fechas, horarios y lugares de rodaje, que tampoco confirma.



"No puedo decir nada. Tenemos un contrato de confidencialidad y no podemos dar ningún dato", se excusaba un portavoz de Fresco Films.



Tras el rodaje en Barrika, el equipo se desplazará al entorno de San Juan de Gaztelugatxe, un islote de Bermeo (Bizkaia) unido a tierra firme por un puente con dos arcos, para más tarde continuar el rodaje en Zumaia, en Gipuzkoa.



Y, aunque en principio se espera que la serie sea rodada durante uno o dos días en cada una de estas localidades, ni siquiera los ayuntamientos implicados pueden asegurarlo.



"La productora no ha confirmado nada sobre el tipo de rodaje, ni cuántos días va a estar. Se espera que sean dos días o así", ha dicho el alcalde de Barrika, Roberto Muñoz.



Numerosas caravanas de la productora han estacionado ya en Barrika como consecuencia de la grabación en este municipio, cuyo escenario será el arenal de Muriola, una pequeña playa escondida entre las rocas de una verde montaña, que en verano es sobre todo frecuentada por nudistas.



"La avalancha de gente que ha llegado con el montaje ha generado una gran expectación en este pueblo, de 1.569 habitantes", ha destacado el alcalde de Barrika, que calcula que unas trescientas personas -entre técnicos, actores, extras y otros agentes implicados en la grabación- puedan desplazarse mañana al municipio.



Por el momento, los bares de esta localidad han notado ya durante esta mañana un aumento en el número de desayunos servidos y, aunque la mayor parte del personal del rodaje se aloja en Bilbao, las casas de agroturismo locales han visto incrementadas la reserva de camas.



Pero... ¿Por qué en esta pequeña playa vizcaína? El alcalde tampoco lo sabe. "Sabemos que miraron 30 ó 40 playas y, al final, la de Muriola les encajaba perfectamente con la escena que querían rodar", ha explicado.



El regidor, sin embargo, no es ajeno al tirón turístico que el rodaje de esta serie puede suponer para este municipio. "Dicen que hay un montón de seguidores que se desplazan a los lugares donde se graba la serie y vamos a intentar aprovecharlo", ha destacado.



En el Ayuntamiento de Bermeo, donde la caravana de la productora se trasladará tras dejar Barrika, tampoco confirman las jornadas de grabación, aunque han asegurado que deberán hacer públicos los días en los que San Juan de Gaztelugatxe, uno de los entornos más turísticos de Bizkaia, permanecerá cerrado al público.



De momento, "Juego de Tronos" ha elegido a 200 hombres que actuarán como "extras" en la grabación en el País Vasco, donde se rodará la séptima temporada. Cientos de personas han hecho cola en Zumaia y Bermeo para tomar parte como extras, vigilantes o peones, entre otras tareas.



El equipo de producción llega a Euskadi desde Irlanda, uno de los países que más paisajes ha aportado a esta serie y, tras su paso por Zumaia, tampoco se sabe por qué nuevos escenarios desfilarán sus míticos personajes.