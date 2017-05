Encuentran el cadáver de un hombre en un taller mecánico, en Vizcaya

El cadáver de un hombre, que presenta lesiones por arma blanca, ha sido localizado este lunes por la mañana en un taller mecánico de su propiedad en Gernika (Vizcaya), según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad.

Sobre las ocho y diez de la mañana, un particular ha localizado el cadáver y ha sido la persona que ha dado el aviso. El hombre, de 54 años de edad, presentaba lesiones por arma blanca y, a las once menos cuarto de la mañana, se encontraba todavía en el lugar el médico forense para determinar las circunstancias del fallecimiento, y si se trata o no de un homicidio.