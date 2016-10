Encuentran momificada a una mujer de 52 años en Llíria cuando iban a desahuciarla

El cuerpo de una mujer de 52 años fue localizado el pasado viernes en estado de momificación un chalé de una urbanización de Llíria (Valencia) cuando una comisión judicial iba a proceder a su desahucio, según han confirmado fuentes municipales y de la Guardia Civil.



Las mismas fuentes han explicado que esta mujer llevaba desaparecida varios meses pero nadie había denunciado su desaparición. El cuerpo estaba momificado de forma natural y no se apreciaban en él signos de violencia, por lo que todo apunta a un fallecimiento por causas naturales, han señalado desde el instituto armado.



Según publica este jueves Levante-EMV, a la espera del resultado definitivo de la autopsia, que ha descartado muerte violenta, se calcula que podía haber fallecido hace cinco meses. No fue hasta el momento en el que iba a ser desahuciada por el impago del alquiler cuando fue localizado el cuerpo.



Los vecinos de esta mujer de 52 años habían llamado en varias ocasiones al ver que los animales de la fallecida, que se encontraban en la parcela del chalé, presentaban síntomas de desnutrición. Asimismo, agentes de la Policía Local de Llíria pasaron varias veces por el domicilio y llamaron, pero no obtuvieron respuesta.



Finalmente, cuando se accedió a la casa el pasado viernes, se encontraron a la mujer fallecida en el baño, además de varios animales muertos.



El alcalde de la localidad, Manolo Civera, ha mostrado su sorpresa por que no se hubiera denunciado la desaparición de la fallecida, algo que "nos debe poner en alerta", según ha manifestado. Ha precisado también que los agentes de la Policía Local no podían actuar de oficio ni acceder a la vivienda sin orden judicial, por lo que únicamente se llevaron animales que estaban en la parcela del chalé.



El primer edil de Llíria ha afirmado también que la casa de la mujer se encuentra en un entorno con poco vecindario, por lo que el trato con los vecinos no es diario. Sin embargo, ha comentado que considera que este caso muestra una "fisura en el sistema de protección de las personas".



"MUY SOLITARIA"



En la misma línea, uno de los vecinos de la mujer ha asegurado que las parcelas de la urbanización "están muy separadas" ya que "queda mucho por edificar" y los habitantes de los chalés no tienen comunicación.



Por su parte, otra vecina ha relatado cómo se dieron cuenta "de que hacía semanas que no salía" y "fuera tenía dos perras que estaban desnutriendo", por lo que comenzaron a alimentarlas. Después, ha continuado, llamaron a la Policía: "Pero venían, daban una vuelta, intentaban llamar y no recibían respuesta".



Posteriormente, ha explicado que una pareja de Guardia Civil accedió a la parcela "para sacar a las perras" pero tampoco tuvieron éxito cuando llamaron a la puerta.



Además, ha comentado que no veían a la fallecida desde abril, salvo una noche de junio, cuando se dejó ver a las cinco de la madrugada, "y nunca más se supo", pese a que, según ha afirmado, llamaban "a diario" a la Policía. Asimismo, ambos vecinos han coincidido en que la fallecida "era muy solitaria".