Un total de 356 migrantes de origen subsahariano han conseguido acceder a Ceuta este lunes alrededor de las 3,30 horas a través del mismo punto del perímetro fronterizo de la ciudad autónoma por el que lo lograron durante la madrugada del pasado viernes otras 498 personas en situación irregular, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.



Alrededor de 700 personas han participado en el intento de superar en grupo por la zona de Finca Berrocal-Sidi Ibrahim del doble vallado perimetral de 8,2 kilómetros de longitud que separa la ciudad española de Marruecos, donde se ha contenido a aproximadamente la mitad del grupo. El hecho de que las vallas no hubiesen terminado de repararse todavía ha facilitado la entrada de este lunes.



El Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Inmigración de la Cruz Roja de Ceuta ha trasladado al Hospital Universitario a once migrantes, ocho con heridas aparentemente de menor gravedad y tres con posibles fracturas.



Fuentes de la Comandancia local de la Benemérita han apuntado que alguno de los guardias civiles que han participado en la defensa del perímetro también ha tenido que recibir asistencia sanitaria.



Con los recién llegados el número de acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta se eleva a 1.402 personas, casi el triple de su capacidad máxima operativa, fijada en 512 plazas.



Tras el salto del viernes, con 1.046 personas en su interior, se descartó habilitar tiendas de campaña militares en el Centro Ecuestre anexo, como se tuvo que hacer en diciembre, y se acondicionaron espacios comunes (aulas, salón de actos, polideportivo...) como habitaciones para albergar a todos los migrantes.



La vaguada de Finca Berrocal es un punto de "visibilidad reducida" del perímetro que "complica" la reacción de las Fuerzas de Seguridad española ante intentos de salto en grupo del vallado fronterizo.



El Ministerio del Interior estudia utilizar globos aerostáticos con cámaras térmicas o drones para reducir el tiempo de respuesta y no depender tanto de que el Reino alauita alerte del acercamiento de indocumentados o disponga de efectivos de sus Fuerzas Auxiliares sobre el terreno.