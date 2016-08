EL secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado tras su reunión esta mañana con Mariano Rajoy que el encuentro era "perfectamente prescindible" porque el candidato del PP no ha ofrecido "nada" al PSOE sino que "simplemente" le ha responsabilizado de que su investidura esta semana en el Congreso no vaya a salir adelante. "Y es responsabilidad exclusiva del señor Rajoy, de su incapacidad para articular una mayoría suficiente", ha asegurado el líder socialista.



Sánchez ha dejado claro que el PSOE mantendrá el `no` a la investidura de Rajoy una vez estudiado también el acuerdo del PP con Ciudadanos. "Si queríamos más razones, las hemos encontrado en un acuerdo de gobierno que no rectifica los elementos nucleares de las leyes impuestas por el PP con mayoría absoluta: reforma laboral, reforma educativa o de cómo posterga la reforma constitucional que necesita abrir el país", ha dicho.