ERC propone a Roger Torrent para presidir el Parlament

ERC ha propuesto que su diputado electo y alcalde de Sarrià de Ter (Girona), Roger Torrent, sea el candidato independentista a la Presidencia del Parlament, una decisión que se votará este miércoles en el pleno constitutivo de la Cámara.



Según ha explicado ERC en un comunicado, la secretaria general del partido, Marta Rovira, ha reunido a los integrantes de la Permanente Nacional del partido -núcleo duro de dirección- y a los diputados del grupo para abordar la cuestión, y la propuesta ha sido ratificada.



El candidato de ERC a la Presidencia de la Cámara será con toda probabilidad el próximo presidente de la institución, ya que los republicanos tienen un pacto con JuntsxCat y con la CUP para formar una Mesa del Parlament independentista.



El más joven de la historia

Nacido en Sarrià de Ter el 19 de julio de 1979, Torrent es un valor al alza del partido desde que en la pasada legislatura cobró protagonismo como portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, y ERC destaca que, si es elegido, "se convertirá en el presidente más joven de la historia del Parlament".



El diputado electo republicano está licenciado en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y tiene un máster en estudios territoriales y urbanísticos por la Politècnica de Cataluña (UPC) y por la Pompeu Fabra (UPF).



Es alcalde de su municipio desde 2007 -obtuvo más del 70% de votos en las municipales de 2015-; es diputado en el Parlament desde 2012, por lo que esta será su tercera legislatura en la Cámara; y en las elecciones del 21 de diciembre fue el número 2 de los republicanos por Girona.



"Será un honor"



Las primeras palabras de Torrent han sido para la presidenta del Parlament saliente: "Si obtengo la confianza mayoritaria de la Cámara, será un honor suceder en el cargo a Carme Forcadell, que ha defendido como nadie esta institución y trabajaré para estar a su altura".



El candidato también ha afirmado que su principal objetivo será "volver a poner la institución al servicio de la ciudadanía y no de las fuerzas del 155 y materializar el mandato democrático del 21 de diciembre".



Torrent empezó su carrera política como miembro de las juventudes de ERC, las JERC, a las que se afilió en 1998, y dos años después empezó a militar en el partido.



Primera decisión polémica



Si es elegido, tendrá una primera decisión polémica: si avala que la Cámara proceda a investir presidente a Carles Puigdemont pese a que reside en Bélgica y en contra de la opinión de letrados de la institución.



El 9 de enero Torrent fue el encargado de comparecer ante los medios en la tradicional rueda de prensa de los lunes que hace ERC y allí se mostró partidario de escuchar la opinión de los letrados antes de decidir si su partido avala una investidura a distancia.



"Hay aspectos técnico-jurídicos que no corresponde a ERC valorarlos. Corresponde a los letrados definir como se interpreta el reglamento del Parlament", dijo Torrent, que ahora ya dispondrá de un informe de los letrados antes de tomar una decisión: no se puede realizar esta investidura.



Con Torrent, ERC se decanta por un candidato de perfil joven y sin procesos judiciales abiertos relacionados con el proceso soberanista, como sí tienen otros de sus diputados electos, como Raül Romeva, Dolors Bassa, Lluís Salvadó y la propia Carme Forcadell.



Alba Vergés, también en la mesa



Fruto del pacto con JuntsxCat y la CUP, ERC tendrá un segundo miembro en la Mesa del Parlament y ha decidido que sea Alba Vergés, diputada de JxSí en la pasada legislatura y número 6 por Barcelona en las listas de republicanas del 21-D.



Economista y responsable de los temas de sanidad de JxSí, Vergés cobró protagonismo cuando presidió la comisión de investigación del Parlament sobre la 'Operación Cataluña' y en la que el soberanismo alertó de una "guerra sucia" del Estado contra dirigentes independentistas.