Sergi Sabrià, portavoz de ERC: "Tenemos un país por salvar y un futuro por construir"

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha urgido hoy a formar un Govern que permita acabar con la aplicación del artículo 155 y seguir avanzando hacia la "república", un camino para el que ha pedido "luces largas" e "inteligencia colectiva" para ensanchar la base independentista y "superar los bloques".

"Sabemos que solo podemos transformar la realidad si conseguimos una suma democrática y pacífica ingente. Tenemos que ir más allá de los golpes de volante. Hay que poner las luces largas para sumar y conseguir nuestros objetivos democráticos", ha señalado durante su intervención en el pleno de investidura del candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull.

Sabrià ha intervenido en lugar de la presidenta del grupo republicano, Marta Rovira, que este viernes está citada a una vistilla en el Tribunal Supremo donde se evaluará la posibilidad de adoptar medidas cautelares por los delitos que se le achacan por su implicación en la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.

"Tenemos un país por salvar y un futuro por construir", ha recalcado Sabrià, que ha manifestado su apoyo a Turull para que con su presidencia levante la "espada" que el artículo 155 representa para algunos de los "consensos más importantes" de Cataluña, como la inmersión lingüística o los medios de comunicación públicos.



En este sentido, el portavoz de ERC ha reprochado al Gobierno que se haya sumido en una "ola represiva" y ha avisado de que "todos los demócratas se deben sentir interpelados" para combatirla porque no se trata de una afrenta dirigida solo hacia el independentismo, sino que va a ir contra cualquier persona del territorio español.



"Una vez han perdido la vergüenza, ¿quién puede asegurar que no está en peligro? ¿Qué derechos civiles, políticos o sociales tenemos garantizados? Ninguno", ha continuado.



Por este motivo, Sabrià ha sostenido que Cataluña necesita las herramientas de un Estado para poder salir adelante porque "dentro del Reino de España no hay futuro", ya que se ha optado por "ganar en los tribunales lo que no se gana en las urnas".



"Cada día que pasa es más urgente librarnos de un Estado que va contra los catalanes", ha afirmado, y ha puesto como muestra de ello la ausencia de los diputados e independentistas encarcelados, así como de los "exiliados".



Por todo, ha llamado a recuperar "el espíritu colectivo del 1 de octubre y el 3 de octubre" para trabajar desde la unidad en pro de un gobierno efectivo para la Generalitat: "Queremos gobernar, queremos decidir, queremos transformar y queremos hacerlo con todos y para todos".