Errejón avisa de que Podemos debe hablar de la gente y no de "sí mismo"

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado este lunes, tras una nueva polémica en Twitter con el líder del partido, Pablo Iglesias, que "una fuerza transformadora es la que habla de los problemas de la gente, no que habla de sí misma y que se mira hacia dentro".



Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en el diálogo `Los radicalismos políticos y populismos en Europa` organizado por la Fundación Ernest Lluch y CaixaForum, después de que un tuit de este domingo de Iglesias generara malestar en el sector afín a Errejón.



El también diputado de Podemos en el Congreso ha evitado entrar en polémicas con los tuits de Iglesias y ha expuesto: "Cada uno hace uso de las diferentes herramientas de expresión como cree mejor", y ha destacado que los debates en Podemos siempre son en abierto.



Errejón ha argumentado que Podemos es relevante cuando habla de corrupción o de servicios sociales, cuando impulsa reformas desde los ayuntamientos del cambio o impulsando movilizaciones en la calle, y ha sentenciado: "A eso estamos todos".



GOBIERNO "DÉBIL"



Sobre la situación del PSOE, ha considerado que la gestora que lidera el socialismo trabaja a marchas forzadas para cerrar una abstención a Rajoy y, si esto pasa, ha augurado que el nuevo Gobierno central tendrá un "corto recorrido y será débil".



Si se materializa la abstención, Errejón ha argumentado que a Podemos le tocará el reto de asumir convertirse en alternativa a los populares, por lo que el partido tiene que debatir ahora "cómo convencer a la mayoría de españoles que las cosas pueden ser diferentes".



El dirigente ha admitido que hay gente que podría sentirse "resignada" si Rajoy vuelve a ser presidente, pero le ha pedido que tenga en cuenta que será un gobierno de vida de corta, y que ante eso Podemos trabajará para ser alternativa.



C`S, LA "FUERZA CUÑADA"



Durante el diálogo, Errejón ha defendido que el populismo se implanta en Estados donde "hay un país oficial que no representa al país de verdad y que hay que repartir las cartas de nuevo y volver a pactar", y ha concluido que es un movimiento político que arraiga allí donde hay crisis institucional.



También ha lamentado que algunos países europeos ha existido una "incomparecencia de las fuerzas progresistas" que, entre otras cuestiones, han permitido que el neoliberalismo sea relativamente irreversible en el seno de la Unión Europea.



Sobre la irrupción de C`s en el panorama político, ha dicho que en Cataluña sí nació desde una perspectiva populista para cuestionar las verdades de un `establishment` nacionalista, pero en su expansión estatal se ha convertido en una "fuerza cuñada" que no ha buscado el cambio, sino ser un agente de estabilidad institucional para pactar primero con unos --PSOE--, y después con otros --PP--.