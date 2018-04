Errejón confirma su candidatura para la Comunidad de Madrid entre polémicas

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, ha confirmado finalmente este jueves que sí va presentar su candidatura a las primarias que celebra su formación para configurar la lista de las elecciones autonómicas de Madrid de 2019. Además, ha propuesto oficialmente al secretario general del partido en la región, el `pablista` Ramón Espinar, y a la portavoz en la Asamblea, la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta, un acuerdo para pactar "una lista de unidad".

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado madrileño en un mensaje que ha difundido en Twitter a primera hora de la mañana, con la intención de despejar dudas sobre sus intenciones y desmarcarse del todo del documento filtrado "por error" este miércoles desde el equipo de la exdirigente Carolina Bescansa, que contenía una supuesta propuesta de alianza para unir fuerzas con el objetivo de desbancar al secretario general, Pablo Iglesias.

El ex `número dos` de Podemos lleva más de un año "cocinando a fuego lento" con su equipo su candidatura para las autonómicas madrileñas, desde que así lo pactara con Iglesias tras la Asamblea de Vistalegre II de febrero de 2017; un acuerdo según el cuál Errejón recibía el apoyo del líder para su apuesta, a cambio de echarse a un lado en el plano estatal y retirarse de la primera línea, tras perder sus postulados en ese cónclave.

La decisión de las direcciones estatal y madrileña de adelantar a mayo el proceso de primarias madrileño --no había fecha, pero no se esperaban hasta dentro de unos meses-- no gustó a Errejón y su equipo, como tampoco gustó el reglamento propuesto por Espinar, para celebrar ese proceso en dos tiempos, con la idea de elegir primero al candidato y, más adelante, el resto de miembros de la lista.