Errejón: "Se está decidiendo la posibilidad de que el PSOE se haga rehén del partido de la Gürtel"

El secretario de Política de Podemos, Iñigo Errejón, ha declarado que el Comité Federal del PSOE "lo que está decidiendo es la posibilidad de la que gestora firme el acta de rendición ante Mariano Rajoy y el PSOE decida hacerse rehén del partido de la Gürtel".



Errejón ha aseverado que "no es grave sólo para el PSOE, es extraordinariamente grave para el conjunto de los españoles". Además, ha añadido que, en caso de firmarse la abstención del PSOE, el bipartidismo quedará "mutilado" por lo que su formación debe tener "la responsabilidad y la altura de miras de asumir la posición de la alternativa".



"Aquellos que se preguntan, nos hayan votado o no, si de verdad el partido que está sentado en el banquillo de los acusados va a revalidar en Moncloa, les decimos que sí, pero vamos a trabajar porque sea poco tiempo", ha afirmado en la presentación de la iniciativa `Hacemos`.



El dirigente de Podemos ha recordado que la oposición "no cae del cielo ni depende de los errores de los otros" y ha asegurado que "este es un gobierno que nace débil, en minoría y teniendo que secuestrar al otro partido que antes le hacía de oposición". "Hoy el régimen es más débil y, por tanto, la alternativa puede ser un poco más fuerte", ha apostillado.



En cuanto a la convocatoria social de rodear el Congreso el día de la investidura, Errejón ha señalado que "hay gente que pueda sentirse defraudada" y que entiende que consideren el "golpe palaciego de Ferraz" como una "estafa democrática".



También ha destacado que "no fue la gente que rodeó los congresos la que hizo daño a nuestra democracia, fue la gente que rindió y puso de rodillas nuestros parlamentos e instituciones ante la señora Merkel y los poderes extranjeros no elegidos por nadie".



"Toda la gente que salió a manifestarse a las plazas provocó una sacudida democrática que hacía falta en España. Bienvenidas sean todas las movilizaciones sociales y que la gente salga a expresar sus opiniones a la calle", ha manifestado.



Respecto a las iniciativas `Vamos!` y `Hacemos`, Errejón ha explicado que son dos iniciativas "perfectamente complementarias dentro de lo que entendemos como construir movimiento popular". Ambas iniciativas, ha considerado, tienen como fin comenzar a "ser una fuerte dirigente de la España que puede ser, incluso antes de ser fuerza gobernante, trabajar por ser útiles a nuestra gente", ha concluido.