Errejón pide seguir "juntos" tras Vistalegre y reivindica un Podemos "sin etiquetas"

El secretario político de Podemos y líder del equipo `Recuperar la Ilusión`, ha defendido este sábado, en su primera intervención en la Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre II, la necesidad de que después del congreso sigan "juntos y fuertes", y ha reivindicado construir un partido transversal, "sin etiquetas" y "que dé confianza".



Errejón ha sido el encargado de defender el documento sobre estrategia política que ha presentado su equipo, en el que apuestan por "ensanchar" y "multiplicar" Podemos para "recuperar las instituciones", y con el que reivindican el "Podemos original" frente al "viraje ideológico" hacia la izquierda del tablero que, a su juicio, defiende el equipo del secretario general, Pablo Iglesias.



"Es fundamental un horizonte que dé confianza e inspire coraje en los corazones de todo nuestro pueblo, venga de donde vega, haya votado lo que haya votado, haya sido traicionado por unos o por otros. A la criminalización de los de arriba no se le opone la unidad de los que comparten mismas etiquetas sino se le opone la unidad de la gente trabajadora", ha avisado.



Errejón ha dedicado gran parte de su intervención a dirigirse al PP y al PSOE. "Decían que nos íbamos a matar en Vistalegre. Nosotros en Vistalegre nos estamos encontrando para elegir las mejores ideas para ganarles", ha defendido. "Tened cuidado, no vaya a ser que el próximo congreso lo tengáis que librar en un centro penitenciario", ha advertido a los `populares`.



A los socialistas ha afeado el objetivo que se han marcado de "derrotar el populismo", en lugar de combatir la pobreza, los recortes o "el Gobierno chapuceo injusto del PP". "Populismo es como llaman al cambio los que llevan mucho tiempo lejos del cambio", ha apostillado.



"Hay quienes tienen ya escritos libros de historia en los que dicen que somos formación política muy simpática que obligó a los demás a cambiar y les cantaba los 40. No hemos venido a cantar las 40, hemos venido a enseñaros el cambio de salida", ha enfatizado.



"A PARTIR DEL LUNES, MÁS JUNTOS, MÁS FUERTES"



Eso sí, también ha lanzado algunos mensajes a la interna. "A todos los que pensaban que la falta de proyecto político vuestro para nuestro país os la va a solucionar que Podemos cometa errores, que falle, que se divida, tengo una mala noticia para todos vosotros: A partir del lunes, más Podemos, más justos, más fuertes, con más voluntad y con más ganas", ha reclamado.



"Este va a ser nuestro congreso del `Sí se puede`. Verdad, orgullo, ilusión y victoria. Adelante que se puede", ha proclamado antes de cerrar su intervención, en la que ha defendido que "hay condiciones de sentido común para ganar, para el cambio político y para recuperar las instituciones para la gente".